أظهرت أحدث التسريبات التقنية المسربة من خطوط الإنتاج الآسيوية تفاصيل هندسية ومواصفات حاسمة تخص الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي.

وأكدت التقارير الاستقصائية الموثوقة الصادرة لعام 2026، أن العملاق الكوري الجنوبي يتجه لإجراء تعديلات ثورية غير مسبوقة على أبعاد الهياكل الخارجية وأحجام الشاشات لطرازي "Galaxy Z Fold 8" و"Galaxy Z Flip 8"، استجابةً للمنافسة الشرسة والضغط التسويقي المتصاعد من الشركات الصينية المنافسة.

زيادة أبعاد الشاشة الخارجية لهاتف "Galaxy Z Fold 8" لراحة اليد

تستهدف شركة سامسونج من خلال الجيل الثامن معالجة أبرز الشكاوى التاريخية للمستهلكين بشأن ضيق الشاشة الخارجية لهاتف الفولد.

وتمنح الأبعاد الهندسية المحدثة لعام 2026 الهاتف شاشة غطاء (Cover Screen) عريضة ومريحة تحاكي أبعاد الهواتف الذكية التقليدية بنسبة توافق بصرية تبلغ 100%، مما يتيح للمستخدمين إنجاز المهام السريعة وأتمتة كتابة الرسائل بسهولة فائقة دون الحاجة لفتح الهاتف بالكامل، تزامناً مع استخدام زجاج حماية فائق المتانة ومقاوم للكسر الفجائي.

أتمتة طي المفصلة لـ تقليص سمك الهيكل وحماية المكونات الكيميائية

تمنح التقنيات المستحدثة لهواتف سامسونج القادمة مرونة عتادية استثنائية بفضل تطوير مفصلة داخلية ميكانيكية متناهية الصغر والأتمتة فائق النحافة.

وحرص مهندسو الشركة على تقليص الفجوة الفاصلة بين الشاشتين عند الإغلاق إلى مستوى الصفر الافتراضي، مما أسهم في خفض السمك الكلي للهاتف ليكون الأرق في تاريخ السلسلة، بالإضافة إلى زيادة مساحة الشاشة الداخلية المرنة لطراز "Z Flip 8" لتمنح عشاق الترفيه تجربة عرض سينمائية رائعة، مع حماية خلايا البطارية كيميائياً وفنياً من الانضغاط أو السخونة اللحظية.

ترقب اقتصادي واسع النطاق يزلزل أسواق الهواتف النخبوية بمصر

تفتح الفروق البنائية الجديدة للشاشات القابلة للطي آفاقاً استهلاكية وتسويقية ممتازة تترقبها أسواق المحمول ومراجعي الهاردوير في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن توجه سامسونج لتوسيع الشاشات وجعل الهواتف أكثر نحافة سيعيد صياغة خيارات الشراء للمستهلك المصري في قطاع الهواتف الرائدة، حيث تمنح هذه الترقيات الفاخرة رجال الأعمال والشباب المستقلين بمصر حافزاً قوياً لتبني تكنولوجيا الطي وإدارة مشاريعهم والعمل الحر باحترافية وسلاسة وبدون أي تعقيد عتادي.

يبرهن التسريب الحاسم لأحجام شاشات سامسونج لعام 2026 على أن صدارة قطاع الهواتف المطوية باتت ترتبط بالعبقرية التصميمية والقدرة على توفير شاشات أوسع دون التضحية بخفة وزن الجهاز.

ومع اقتراب الموعد الرسمي للكشف عن الأجهزة، يستعد فضاء المحمول لمنعطف تشغيلي مستدام يؤكد أن نضج الواجهات البرمجية والتكامل الهيكلي الموثوق هما خط الدفاع الأول لصيانة زعامة الكيان الكوري عالمياً.