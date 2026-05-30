الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لطرح 3 طرازات من ساعة Galaxy Watch 9 دفعة واحدة

احمد الشريف

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإحداث تغيير جذري وغير مسبوق في استراتيجيتها التسويقية المعتادة لقطاع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.

وأفادت تقارير عتادية مسربة نشرها موقع "Android Police" العالمي، بأن العملاق الآسيوي يعتزم كسر تقاليده السنوية الصارمة خلال صيف عام 2026 عبر التخطيط لإطلاق ثلاثة طرازات متنوعة من عائلة الساعات الذكية "Galaxy Watch 9" في حدث واحد، بهدف تعزيز حصتها السوقية ومواجهة المنافسة الشرسة من قِبل قلاع التكنولوجيا المنافسة.

تفكيك شفرات الأكواد البرمجية يكشف الأسماء الهيكلية

رصدت المجموعات البرمجية المتخصصة في تتبع أنظمة التشغيل أدلة قاطعة داخل أكواد تحديث نظام "Wear OS" التابع لقوقل. 

وأوضحت براءات الأكواد ظهور ثلاثة أسماء رمزية سرية للتطوير وهي "fresh9" و"wise9" إلى جانب "projectv2"، وبالمطابقة مع الأجيال السابقة، تبين أن الاسم الأول يرمز للنسخة القياسية "Galaxy Watch 9"، والاسم الثاني يخص إصدار التصميم الكلاسيكي المزود بالإطار الدوار "Galaxy Watch 9 Classic".

 بينما يشير الرمز الثالث بوضوح إلى وحش الطاقة والرياضات الشاقة "Galaxy Watch Ultra 2".

ميزة برمجية ثورية مستعارة من هواتف وساعات قوقل

تمنح الشراكة التقنية العميقة بين سامسونج وقوقل مستخدمي الساعات القادمة ميزات استثنائية مدعومة بالكامل بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكشفت البيانات المسربة لعام 2026 عن تهيئة برمجية خاصة تتيح جلب ميزة التحدث المباشر فور رفع المعصم (Raise-to-Talk) المستوحاة من ساعات بكسل، مما يسمح للمستخدم بإصدار الأوامر الصوتية المعقدة وإدارة تطبيقات المساعد الذكي "Gemini" لحظياً ودون الحاجة لملامسة الشاشة أو الضغط على الأزرار الفيزيائية الجانبية.

طرح إصدارات اقتصادية لتلبية احتياجات السوق المصرية

تستهدف سامسونج من وراء هذا التنوع العتادي والبرمجي الوصول إلى فئات مستهلكين أوسع عبر تقديم خيارات سعرية مرنة تلائم القدرات الشرائية في مصر والشرق الأوسط.

 وحرصت الشركة في خطتها المحدثة على تجهيز نسخ تدعم الاتصال اللاسلكي التقليدي (Wi-Fi وBluetooth) فقط إلى جانب طرازات الشريحة المدمجة (eSIM) الغالية، مما يسهم في خفض التكلفة الإجمالية لنسخة الألترا وجعلها خياراً اقتصادياً وعملياً ومريحاً للمحترفين والشباب.

يبرهن رهان سامسونج على إطلاق ثلاثة طرازات معاً لعام 2026 على أن سوق الساعات الذكية قد غادر مرحلة الترقيات الهامشية ليدخل عصر التخصيص الكامل والميزات العصبية الفائقة؛ ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي المنتظر في شهر يوليو المقبل.

تتجه أنظار المصنعين والمطورين نحو المنصة لتقييم مدى نجاح هذه المغامرة الهندسية في فرض قواعد جديدة للمنافسة الرقمية عالمياً ومحلياً.

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

