تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق تحديث One UI 8.5 لهواتف Galaxy S24 بميزات استثنائية

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية التحديث المستقر والنهائي لواجهتها البرمجية الأحدث "One UI 8.5" لهواتف سلسلة "Galaxy S24" في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أيام قليلة من تدشينه في موطنها الأصلي بكوريا الجنوبية، تمهيداً لوصول التحديث الهام لجميع المستخدمين في مصر ومختلف الأسواق العالمية خلال الأيام القليلة القادمة.

تكامل تاريخي بين أندرويد وآيفون

شهد التحديث الجديد، الذي جاء بحجم ضخم يتجاوز 4 جيجابايت، ميزة مفاجئة انتظرها ملايين المستخدمين لسنوات، وهي إتاحة التوافق الكامل لميزة المشاركة السريعة "Quick Share" مع خاصية "AirDrop" التابعة لشركة أبل. 

وبفضل هذا التطوير، أصبح بإمكان حاملي هواتف "Galaxy S24" نقل الصور والفيديوهات والملفات الضخمة لاسلكياً إلى هواتف الآيفون وأجهزة الماك بشكل فوري ودون الحاجة لتطبيقات وسيطة، مما يسقط الحواجز التقليدية بين النظامين نهائياً.

طفرة في الذكاء الاصطناعي والمساعد الذكي

عززت سامسونج من قدرات الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" عبر حزمة خيارات مبتكرة، أبرزها ترقية المساعد الصوتي "Bixby" ليعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، مما يجعله قادراً على فهم الأوامر الصوتية الطبيعية والمعقدة وإجراء محادثات مستمرة تشبه الذكاء البشري. 

كما أضاف التحديث ميزة التوليد المستمر للصور داخل استوديو التصوير المساعد، وتطوير ماسح المستندات بكاميرا الهاتف ليقوم تلقائياً بإزالة الظلال، وتعديل الزوايا المنحرفة، ومسح دبابيس الورق بشكل سحري.

تصميم عصري "Ambient Design" وأمان فائق

قدمت الواجهة البرمجية لغة تصميم بصرية متطورة ومريحة للعين تحمل اسم "Ambient Design"، تعتمد على تداخل الطبقات الشفافة وسلاسة التنقل بين القوائم وتوسيع مساحة الشاشة عند تصفح الاستوديو والإنترنت. 

وحظي لوحة التحكم السريع (Quick Panel) بخيارات تخصيص غير مسبوقة تتيح إعادة ترتيب الأزرار وتغيير أحجامها، بالإضافة إلى تفعيل ميزات متقدمة لحماية الهاتف من السرقة، وخاصية إعادة التفعيل التلقائي لنظام الحظر الذكي (Auto Blocker) بعد 30 دقيقة من إيقافه المؤقت لتثبيت التطبيقات الخارجية.

خاتمة

يمثل وصول تحديث "One UI 8.5" لهواتف "Galaxy S24" دفعة تكنولوجية قوية تعيد إحياء هواتف الجيل السابق بقدرات هواتف عام 2026 الرائدة؛ ومع بدء التدفق التدريجي للحزمة البرمجية، يمكن للمستخدمين في مصر ترقب وصول التحديث قريباً عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف ثم اختيار "تحديث البرنامج" للحصول على التجربة الجديدة فور توفرها.

