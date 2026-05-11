تنافس سامسونج.. شاومي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

هاتفي Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف شاومي فقد اعلنت الشركة أنه سيتم إطلاق هاتفي Xiaomi 17T و

Xiaomi 17T Pro قريبًا في الأسواق، وذلك بعد ظهور العديد من الصور الرسمية لهذين الهاتفين على الإنترنت مع مواصفاتهما الكاملة.

ووفقا للتسريبات فيبدو أن الشركة لم تُجرِ تغييرات كبيرة على التصميم مقارنةً بالجيل السابق. فكلا الهاتفين يتميزان بنفس بروز الكاميرا المربع الموجود على جانب واحد من اللوحة الخلفية، والذي يشبه تصميم iPhone 16 .

رغم أن الشركة أجرت تعديلات طفيفة على التصميم العام لهذه الهواتف، إلا أن الطراز القياسي مزود بشاشة مقاس 6.59 بوصة بدقة 2756 × 1268 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، ويعمل بمعالج Dimensity 8500 Ultra.

مواصفات و سعر Xiaomi 17T

وتشير التقارير إلى أن شاومي قد تطلق Xiaomi 17T إلى جانب نسخة بمواصفات أعلى باسم Xiaomi 17T Pro، إلا أن النسخة العادية فقط قد تصل إلى السوق الهندي في البداية.

ومن المتوقع أن تأتي كل من النسختين بكاميرات مضبوطة من Leica، مع إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية يشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل.

كما تشير التوقعات إلى أن المستشعرات الرئيسية والتيليفوتو بين النسختين قد تكون مختلفة، مع توقع إضافة كاميرا تيليفوتو بيريسكوبية في نسخة Pro، أما الكاميرا الأمامية للصور السيلفي، فستكون بدقة 32 ميجابكسل لكلا الهاتفين.

ميزات هاتف Xiaomi 17T

سيعمل هاتف Xiaomi 17T بمعالج ميدياتك Dimensity 8500، وسيحتوي على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

بالنسبة لطراز Xiaomi 17T Pro، من المتوقع أن يتم تشغيله بمعالج ميدياتك MediaTek Dimensity 9500.

تشير التقارير إلى أن نسخة Pro قد تستند إلى هاتف Redmi K90 Ultra المتوقع إطلاقه في الصين خلال أبريل، مع شاشة OLED بحجم 6.8 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، وبطارية بسعة 8500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 وات، ومروحة تبريد مدمجة، ومستشعر بصمة بالأشعة فوق الصوتية مدمج في الشاشة.

أما عن مواصفات التصوير فتأتي سلسلة هواتف Xiaomi 17T  بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، مع خيارات تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت. أما الكاميرا، فتضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع إمكانية تكبير بصري 5x. وتحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

بالنسبة لمواصفات الشحن، فيأتي الهاتف ببطارية سعة 6500 مللي أمبير، بينما يأتي طراز Pro ببطارية سعة 7000 مللي أمبير مع شحن بقدرة 66 واط و100 واط على التوالي. يدعم طراز Pro الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط حصريًا.

السعر: قد يصل سعر هاتف Xiaomi 17T في فرنسا إلى 749 يورو لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. أما نسخة Pro المزودة بذاكرة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، فقد يصل سعرها إلى 999 يورو.

