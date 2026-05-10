قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
تغييرات وزارية في دمشق.. الشرع يعيد تشكيل المشهد الحكومي بتعيينات في الإعلام والزراعة
برشلونة يتصدر وريال مدريد يطارده.. ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج وتقنية التبريد السائل.. ريد ماجيك تغزو الأسواق بأقوى هاتف ألعاب.. إليك أهم مواصفاته

هاتف RedMagic 11S Pro
هاتف RedMagic 11S Pro
لمياء الياسين

حددت شركة RedMagic رسميًا يوم 18 مايو موعدًا لإطلاق هاتف RedMagic 11S Pro ، 
على الجانب الآخر مت المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس 

بحسب شركة RedMagic، تخضع الرقاقات لثلاث جولات اختبار منفصلة قبل أن تُمنح لقب "الإصدار الرائد". يتضمن أحد هذه الاختبارات تشغيلها بترددات عالية للغاية، ولا تنتقل إلى المرحلة التالية إلا الرقاقات القادرة على الحفاظ على استقرار التشغيل عند تردد 4.74 جيجاهرتز.

هاتف RedMagic 11S Pro 

على الجانب الاخر  فإن معظم هواتف Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس حتى الآن، بما في ذلك أجهزة من Xiaomi وiQOO وOnePlus، تصل سرعتها القصوى إلى 4.61 جيجاهرتز. 

أما بالنسبة لضبط البرمجيات، فهو عادةً ما يكون أكثر تحفظًا في الهواتف الرائدة الشائعة مثل Samsung Galaxy S26 Ultra.

والنتيجة النهائية، على الأقل وفقًا للمواد الترويجية لشركة RedMagic، هي هاتف قادر على تشغيل أكثر من 200 لعبة مدعومة بدقة تصل إلى 2K ومعدل 144 إطارًا في الثانية، بما في ذلك ألعاب مثل Call of Duty و"Break Through the Dark Zone". 

بالطبع، لا تعني سرعات المعالجة الأعلى بالضرورة تجربة لعب أفضل. فالأداء المستدام هو الأهم، وهذا ما تسعى RedMagic عادةً إلى تمييز نفسها فيه. فقد أمضت الشركة الأجيال القليلة الماضية في تجارب مكثفة على غرف التبخير، والمراوح الداخلية، والتبريد السائل، وكل ما يُسهم في إطالة عمر المعالج وزيادة كفاءته. ومن المتوقع أن يواصل جهاز 11S Pro هذا النهج.

إطلاق هاتف RedMagic 11s Pro 

من المقرر إطلاق هاتف RedMagic 11s Pro في 18 مايو في الصين وفي السياق نفسه من المتوقع أن تُطلق شركة RedMagic أيضًا جهازًا لوحيًا جديدًا للألعاب، وهو Gaming Tablet 5 Pro، والذي من المتوقع أن يتميز بشاشة OLED مدمجة بحجم 9 بوصات ومعدل تحديث عالٍ جدًا، يصل إلى 185 هرتز، ومن المتوقع أن يأتي مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت حسب الإصدار.

هاتف RedMagic 11S Pro الهاتف المحمول شركة RedMagic معالج سنابدراجون 8 إيليت الجيل الخامس الهواتف الرائدة سرعات المعالجة جهاز 11S Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

هانتا

القوارض السبب الرئيسي.. نصائح مهمة للوقاية من فيروس هانتا

المخروطة

طريقة عمل المخروطة باللبن والعسل

شوربة الخرشوف

فى موسمه .. اكتشف طريقة عمل شوربة الخرشوف

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد