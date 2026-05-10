بأقوى معالج وتقنية التبريد السائل.. ريد ماجيك تغزو الأسواق بأقوى هاتف ألعاب.. إليك أهم مواصفاته

حددت شركة RedMagic رسميًا يوم 18 مايو موعدًا لإطلاق هاتف RedMagic 11S Pro ،

على الجانب الآخر مت المتوقع أن يأتي الهاتف مزود بمعالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس

بحسب شركة RedMagic، تخضع الرقاقات لثلاث جولات اختبار منفصلة قبل أن تُمنح لقب "الإصدار الرائد". يتضمن أحد هذه الاختبارات تشغيلها بترددات عالية للغاية، ولا تنتقل إلى المرحلة التالية إلا الرقاقات القادرة على الحفاظ على استقرار التشغيل عند تردد 4.74 جيجاهرتز.

هاتف RedMagic 11S Pro

على الجانب الاخر فإن معظم هواتف Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس حتى الآن، بما في ذلك أجهزة من Xiaomi وiQOO وOnePlus، تصل سرعتها القصوى إلى 4.61 جيجاهرتز.

أما بالنسبة لضبط البرمجيات، فهو عادةً ما يكون أكثر تحفظًا في الهواتف الرائدة الشائعة مثل Samsung Galaxy S26 Ultra.

والنتيجة النهائية، على الأقل وفقًا للمواد الترويجية لشركة RedMagic، هي هاتف قادر على تشغيل أكثر من 200 لعبة مدعومة بدقة تصل إلى 2K ومعدل 144 إطارًا في الثانية، بما في ذلك ألعاب مثل Call of Duty و"Break Through the Dark Zone".

بالطبع، لا تعني سرعات المعالجة الأعلى بالضرورة تجربة لعب أفضل. فالأداء المستدام هو الأهم، وهذا ما تسعى RedMagic عادةً إلى تمييز نفسها فيه. فقد أمضت الشركة الأجيال القليلة الماضية في تجارب مكثفة على غرف التبخير، والمراوح الداخلية، والتبريد السائل، وكل ما يُسهم في إطالة عمر المعالج وزيادة كفاءته. ومن المتوقع أن يواصل جهاز 11S Pro هذا النهج.

إطلاق هاتف RedMagic 11s Pro

من المقرر إطلاق هاتف RedMagic 11s Pro في 18 مايو في الصين وفي السياق نفسه من المتوقع أن تُطلق شركة RedMagic أيضًا جهازًا لوحيًا جديدًا للألعاب، وهو Gaming Tablet 5 Pro، والذي من المتوقع أن يتميز بشاشة OLED مدمجة بحجم 9 بوصات ومعدل تحديث عالٍ جدًا، يصل إلى 185 هرتز، ومن المتوقع أن يأتي مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت حسب الإصدار.