نزل 10 جنيهات.. الذهب يتراجع في التعاملات الصباحية

شهد سعر الذهب تراجعًا مع أول تعاملات له اليوم الأحد 10-5-2026؛ على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

تداولات الذهب

وتعرض الذهب لضغوط في التداول بعد زيادة طفيفة لم تجاوز 70 جنيهات خلال الأيام القلائل الماضية، إلا أنه فقد 30 جنيهًأ في المتوسط مع انتهاء تعاملات الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 7005 جنيهات.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8005 جنيها للشراءو7947 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 73388 جنيها للشراء و 7286 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7005 جنيها للشراء و 6955 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6004 جنيها للشراء و 5961 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 56.04 ألف جنيه للشراء و 55.64 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4716 دولار للشراء و 4715 دولار للبيع.