قرب الـ 7 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 9-5-2026، بمتوسط 25 جنيها، بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب اليوم السبت 7010 لعيار 21 الأكثر انتشارا.

وكانت أسعار الذهب شهدت الاسبوع الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا مدعومة بالصعود القوي للأوقية عالميًا.

والأسبوع الماضي، سجل الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في السوق، صعودا من مستوى 6965 جنيهًا إلى 7035 جنيهًا بنهاية الأسبوع، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4716 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم السبت 9-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4715 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6009 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7010 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8011 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 56.080 جنيها.