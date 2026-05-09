قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبقتش أنام.. أحمد زعيم يكشف مصير آخر أغاني هاني شاكر | خاص
نهائي الكونفدرالية.. قرار جديد من معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 ألف شهيد
بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي
ترامب: نأمل في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 109 ملايين نسمة اليوم السبت 9 مايو
رئيس "خارجية النواب": زيارة ماكرون ترسيخ لقوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف المجالات
الإحصاء: 4.6 % ارتفاعا في الصادرات المصرية إلى فرنسا 2025
الابتهالات تملأ فنادق الحجاج.. بعثة القرعة تحتفى بالوافدين إلى مدينة الرسول
خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد
حلم الهروب من الكونفدرالية.. سيناريوهات تأهل الأهلي لدوري أبطال أفريقيا
مجلة "Time Out": القاهرة ضمن أفضل مدن العالم للزيارة خلال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه وثبات مستويات التداول بالبنوك

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم السبت 9 مايو 2026، بالتزامن مع استمرار توقف العمل بالجهاز المصرفي منذ الأربعاء الماضي، ما ساهم في ثبات مستويات التداول داخل السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي.
 

الدولار يحافظ على مستوياته
 

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 52.62 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع، ليستمر في الحفاظ على مستوياته دون تغيير مقارنة بالتعاملات السابقة.
 

تحركات العملات الأوروبية
 

وبلغ سعر اليورو نحو 62.02 جنيه للشراء و62.19 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 71.75 جنيه للشراء و71.95 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في أسعار العملات الأوروبية الرئيسية.
 

أسعار الدولار الكندي والعملات الإسكندنافية
 

وسجل الدولار الكندي نحو 38.72 جنيه للشراء و38.82 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.30 جنيه للشراء و8.32 جنيه للبيع.
كما وصل سعر الكرون النرويجي إلى 5.67 جنيه للشراء و5.68 جنيه للبيع، في حين سجل الكرون السويدي 5.73 جنيه للشراء و5.68 جنيه للبيع.
 

الفرنك السويسري والين الياباني
 

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 67.65 جنيه للشراء و67.86 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 33.76 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.
 

الدولار الأسترالي واليوان الصيني
 

وسجل الدولار الأسترالي 38.22 جنيه للشراء و38.34 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليوان الصيني نحو 7.72 جنيه للشراء و7.74 جنيه للبيع.

العملات الأجنبية الدولار الاسترليني الين اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

أرشيفي

أمطار رعدية تضرب عدة مناطق بالمملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

ترشيحاتنا

هاني شاكر

أيمن سلامة يكشف مصير مسلسل هاني شاكر.. خاص

ليبولد سنجور : تجربة عطاء ملهمة لبناء الدولة والإنسان الأفريقي

ليبولد سنجور : تجربة عطاء ملهمة لبناء الدولة والإنسان الأفريقي

جنازة هاني شاكر

هشام عباس يكشف كواليس غنائه أسماء الله الحسنى في جنازة هاني شاكر

بالصور

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

قمح
قمح
قمح

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد