استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه وثبات مستويات التداول بالبنوك



شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم السبت 9 مايو 2026، بالتزامن مع استمرار توقف العمل بالجهاز المصرفي منذ الأربعاء الماضي، ما ساهم في ثبات مستويات التداول داخل السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي.



الدولار يحافظ على مستوياته



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 52.62 جنيه للشراء و52.76 جنيه للبيع، ليستمر في الحفاظ على مستوياته دون تغيير مقارنة بالتعاملات السابقة.



تحركات العملات الأوروبية



وبلغ سعر اليورو نحو 62.02 جنيه للشراء و62.19 جنيه للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 71.75 جنيه للشراء و71.95 جنيه للبيع، وسط استقرار ملحوظ في أسعار العملات الأوروبية الرئيسية.



أسعار الدولار الكندي والعملات الإسكندنافية



وسجل الدولار الكندي نحو 38.72 جنيه للشراء و38.82 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.30 جنيه للشراء و8.32 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الكرون النرويجي إلى 5.67 جنيه للشراء و5.68 جنيه للبيع، في حين سجل الكرون السويدي 5.73 جنيه للشراء و5.68 جنيه للبيع.



الفرنك السويسري والين الياباني



وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 67.65 جنيه للشراء و67.86 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 33.76 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.



الدولار الأسترالي واليوان الصيني



وسجل الدولار الأسترالي 38.22 جنيه للشراء و38.34 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليوان الصيني نحو 7.72 جنيه للشراء و7.74 جنيه للبيع.