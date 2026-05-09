ثابت عند 52.57 جنيها.. آخر سعر لأقل دولار في السوق الرسمية

يستمر استقرار سعر أدني دولار أمام الجنيه،بأول تداولات له صباح اليوم السبت 9-5-2026، وذلك داخل السوق الرسمية .

آخر تحديث لأقل سعر الدولار

وصل آخر تحديث لـ اقل سعر دولار 52.57 جنيها للشراء و 52.67 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني والإسكندرية".

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار في مواجهة الجنيه لليوم الثالث علي التوالي بعد سريان قرار تعطل العمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية وإجازة عيد العمال.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري منذ آخر تداول له 52.65 جنيها للشراء و 52.76 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ اقل سعر دولار 52.57 جنيها للشراء و 52.67 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني والإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.66 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB،البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.65 جنيها للشراء و 52.75 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، نككست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.67 جنيها للشراء و 52.77 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي،التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس،المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي"

البنك المركزي يعرض اجراءات السياسات النقدية

استعرض البنك المركزي المصري التداعيات والمخاطر التي تواجهة منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهنة وما تلاه من تأثيرات على الاقتصاد المصري.

وعرض البنك المركزي خلال المشاركة بفعاليات المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي عبر فيديو كونفرانس؛ أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، وتداعياتها على الاستقرار المالي في دول منطقة الشرق الأوسط.

واستمع الحضور برئاسة حسن عبد الله؛ محافظ البنك المركزي المصري لتلك الاجتماعات؛ الرؤي وتقييم المخاطر الجيوسياسية وما تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على اقتصاد دولهم ونظمهم المصرفية والإجراءات التي اتخذت للتعامل والتخفيف منها.

وشارك محافظي البنوك المركزية بـ11 دولة من بينهم السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي ولفيف من كبار المسؤولين و جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي.

المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط

يذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 23 عضوًا يمثلون كلًا من: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وتونس، وقطر، وسلطنة عمان، والمغرب، ولبنان، والكويت، والأردن، والبحرين، والجزائر.

يذكر أن مجلس الاستقرار المالي يُعد منظمة دولية تُعنى بتعزيز متانة واستقرار النظام المالي العالمي، من خلال مراقبة التطورات المالية، وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار المالي على المستوى الدولي، عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية.