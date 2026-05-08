مستقر عند 52.69 جنيها.. أكبر سعر دولار في السوق الرسمية.. اعرف بقية الأسعار في البنوك

استقر سعر أكبر دولار في آخر تعاملات له في البنوك المصرية وحتي معاملات مسجلة في السوق الرسمية مطلع اليوم الجمعة 8-5-2026 بدون تغيير.

آخر تحديث لأعلى سعر

وصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك سايب.

الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار على مستوى البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل خلال الأربعاء الماضي.

مركز الجنيه يرتفع

وأظهر سعر الجنيه المصري ارتفاعا أمام الجنيه ليصعد بمقدار 102 قرًشًا في المتوسط.

سعر الدولار اليوم

وأبقت البنوك المصرية علي تداولات الدولار بدون أي تغيير نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.64 جنيهًا للشراء و 52.74 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 52.57 جنيهًأ للشراء و 52.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الاسلامي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار في البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 52.65 جنيها للشراء و 52.75 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري اللعربي، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، العمير والاسكان، نكست،HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار نحو 52.67 جنيها للشراء و 52.77 جنيها للبيع في بنوك" الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك،قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي".

الإحتياطي يصعد

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي علي اساس شهري بمقدار 260 مليون دولار .

حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي

وفقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد سجل الاحتياطي النقدي بنهاية إبريل الماضي بقيمة 53.09 مليار دولار مقابل 52.83 مليار دولار بنهاية مارس السابق.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهور الماضية بمقدار كسر حاجز الـ 3 مليارات دولار.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.