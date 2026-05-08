قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد دمـ.وي في جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية توقع 12 شهيدا
رعب في إسرائيل.. فحوصات تكشف تغيرات خطيرة في دماء أسماك القرش
انتقال فيروس هانتا عبر السعال والعطس يثير تساؤلات علمية حول طرق العدوى
وكيل ييس توروب يصل القاهرة لحسم موقفه مع الأهلي
مستقر عند 52.69 جنيها.. أكبر سعر دولار في السوق الرسمية.. اعرف بقية الأسعار في البنوك
7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور
أحمد عبد الله محمود: أبناء الفنانين يتعرضون للظلم.. فيديو
ترامب: ثلاث مدمرات أمريكية عبرت مضيق هرمز بنجاح وتنضم للحصار
شخلل علشان تعدي.. سقوط عاطل يحصل الأموال من سائقي السيارات دون وجه حق بالإسكندرية
ترامب يهدد إيران: سنسحقكم مجددا إذا لم توقعوا الاتفاق سريعا
تحقيق دولي يفضح وحدة سرية لتدريب الجواسيس داخل جامعة روسية مرموقة
سفير سابق: التيارات اليمينية تسيطر على مفاصل الدولة الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مستقر عند 52.69 جنيها.. أكبر سعر دولار في السوق الرسمية.. اعرف بقية الأسعار في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أكبر دولار في آخر تعاملات له في البنوك المصرية وحتي معاملات مسجلة في السوق الرسمية مطلع اليوم الجمعة 8-5-2026 بدون تغيير.

آخر تحديث لأعلى سعر 

وصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك سايب.

الدولار اليوم

وثبت سعر الدولار على مستوى البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل خلال الأربعاء الماضي.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

مركز الجنيه يرتفع

وأظهر سعر الجنيه المصري ارتفاعا أمام الجنيه ليصعد بمقدار 102 قرًشًا في المتوسط.

سعر الدولار اليوم

وأبقت البنوك المصرية علي تداولات الدولار بدون أي تغيير نظرا لتعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.64 جنيهًا للشراء و 52.74 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار 

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 52.57 جنيهًأ للشراء و 52.67 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.6 جنيها للشراء و 52.7 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الاسلامي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار في البنوك

وبلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 52.65 جنيها للشراء و 52.75 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري اللعربي، بيت التمويل الكويتي، أبوظبي الأول، العمير والاسكان، نكست،HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 52.69 جنيها للشراء و 52.79 جنيها للبيع في بنك سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار نحو  52.67 جنيها للشراء و 52.77 جنيها للبيع في بنوك" الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك،قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي".

البنك المركزي

الإحتياطي يصعد

 

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي علي اساس شهري بمقدار 260 مليون دولار . 

حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي 

وفقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد سجل الاحتياطي النقدي بنهاية إبريل الماضي بقيمة 53.09 مليار دولار مقابل  52.83 مليار دولار بنهاية مارس  السابق.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري عن وصول معدلات الإحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

كان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهور الماضية  بمقدار كسر حاجز الـ 3 مليارات دولار.

البنك المركزي

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري والتي كشفت ارتفاعا غير مسبوقا للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.

مكونات الإحتياطي

يتكون الاحتياطي النقدي من أرصدة العملات الأجنبية و الاحتياطي الذهبي لمصر من مصادر عدة ابرزها تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات المصرية و عوائد قناة السويس وغيرها.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز المصرفي لصدي البلد إن الاحتياطي النقدي هو أحد ركائز قوة الاقتصاد المصري ويغطي احتياجات البلاد من مستلزمات الانتاج و المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية لأكثر من 8 شهور على الأقل في حالات الضرورة القصوي.

سعر الدولار اليوم أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

تطبيق إنستاباي

رسوم جديدة على إنستاباي؟.. اعرف حقيقة خصم الأموال من التحويلات

ترشيحاتنا

جيف بيزوس يدرس بيع يخته الأسطوري مقابل 500 مليون دولار

جيف بيزوس يدرس بيع يخته الأسطوري مقابل 500 مليون دولار

سلوت

الإدارة حسمت موقفها النهائي.. هل يرحل سلوت عن تدريب ليفربول؟

انفجار كاوتش السيارة يبدأ بخطأ بسيط.. تحذيرات مهمة للسائقين مع ارتفاع الحرارة

انفجار كاوتش السيارة يبدأ بخطأ بسيط.. تحذيرات مهمة للسائقين مع ارتفاع الحرارة

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد