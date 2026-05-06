تراجع سعر الدولار في مصر اليوم 6 مايو 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم .. شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والمستثمرين، انتظارًا لتأثيرات هذا الانخفاض على أسعار السلع والخدمات في السوق المصرية، خاصة مع ارتباط العملة الأمريكية بحركة الاستيراد والتكاليف الإنتاجية.

ويأتي هذا التراجع في إطار تحركات سعرية تشهدها سوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من قبل المتعاملين سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، حيث تمثل تحركات الدولار عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الاقتصاد المحلي خلال الفترة الراهنة.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم مستوى 52.76 جنيه للبيع، و52.62 جنيه للشراء، وهو ما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بمستويات سابقة، في مؤشر على تحسن نسبي في أداء العملة المحلية خلال الساعات الأخيرة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.77 جنيه للبيع، و52.67 جنيه للشراء، وفق آخر تحديث صادر عن البنك، ليعكس حالة من الاستقرار النسبي المصحوب بانخفاض محدود مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

جاء سعر الدولار في بنك مصر متطابقًا مع البنك الأهلي، حيث سجل 52.77 جنيه للبيع، و52.67 جنيه للشراء، وهو ما يشير إلى تقارب واضح في تسعير العملة بين البنوك الحكومية الكبرى.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.70 جنيه للبيع، و52.60 جنيه للشراء، ليأتي أقل قليلًا من نظيره في البنوك الحكومية، ما يعكس تفاوتًا محدودًا في الأسعار بين البنوك العاملة بالسوق.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم 52.75 جنيه للبيع، و52.65 جنيه للشراء، وهو ما يضعه ضمن نطاق الأسعار المتقاربة في معظم البنوك المصرية.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان مستوى أعلى نسبيًا، حيث بلغ 52.95 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء، ما يجعله من بين البنوك التي تقدم أسعارًا أعلى للعملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث أعلى سعر للدولار، حيث سجل 53.60 جنيه للبيع، و53.50 جنيه للشراء، وهو فارق ملحوظ مقارنة ببقية البنوك، ما يعكس اختلاف سياسات التسعير وفقًا لحجم الطلب والعرض داخل كل مؤسسة مصرفية.

تحليل اتجاهات سعر الدولار في مصر

يعكس التراجع الحالي في سعر الدولار حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية، إلى جانب احتمالات تأثره بعوامل اقتصادية داخلية وخارجية، من بينها تدفقات النقد الأجنبي، وحركة الاستيراد، والسياسات النقدية المتبعة.

ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة استمرار هذا الاتجاه الهبوطي أو حدوث ارتداد جديد، خاصة في ظل ارتباط سعر الدولار بشكل مباشر بأسعار السلع الأساسية، مما يجعله محور اهتمام رئيسي لدى المواطنين.

تأثير انخفاض الدولار على الأسواق

من المتوقع أن ينعكس تراجع الدولار تدريجيًا على أسعار بعض السلع المستوردة، إلا أن هذا التأثير قد يحتاج إلى وقت للظهور بشكل واضح، نتيجة لعوامل متعددة تشمل تكاليف النقل والتخزين، وهوامش الربح لدى التجار.

كما يترقب المستهلكون أي انخفاضات محتملة في الأسعار، خاصة مع استمرار التقلبات في سوق الصرف، التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأفراد.

وتؤكد مؤشرات اليوم وجود تراجع محدود في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق، وسط توقعات متباينة بشأن اتجاهات العملة الأمريكية خلال الأيام المقبلة.