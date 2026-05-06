الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تراجعات متتالية.. سعر الدولار يفقد أكثر من جنيه بالبنوك اليوم

تراجع من قمة الـ 54 جنيها وعودة لمستوى الـ 52 جنيها
رانيا أيمن

واصل سعر الدولار في البنوك المصرية تراجعه ليخسر أكثر من جنيه من سعره خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 6 مايو 2026، حيث تراجع في ختام تعاملات البنوك اليوم بعد موجة صعود قوية خلال الأيام الماضية تخطى خلالها حاجز الـ 53.75جنيه، ليعود مجددًا اليوم إلى مستويات 52 جنيها، في إشارة إلى حالة من التذبذب المسيطرة على سوق الصرف.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع تحركات السوق وترقب قرارات السياسة النقدية، ما انعكس على أسعار الدولار داخل البنوك بنهاية اليوم.

أسعار الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.629 جنيه للشراء و52.765 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفي البنك الأهلي المصري سجل الدولار 52.670 جنيه للشراء و52.770 جنيه للبيع.

بينما بلغ في بنك مصر 52.670 جنيه للشراء و52.770 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 52.600 جنيه للشراء و52.700 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، بلغ السعر 53.000 جنيه للشراء و53.100 جنيه للبيع، وهو من أعلى مستويات التداول بنهاية اليوم.

وفي بنك البركة سجل سعر الدولار 52.600 جنيه للشراء و52.700 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في QNB الأهلي نحو 52.950 جنيه للشراء.

وفي البنك العقاري المصري العربي وبنك الكويت الوطني NBK، سجل الدولار 52.750 جنيه للشراء و52.850 جنيه للبيع.

وسجل في كريدي أجريكول مصر نحو 52.740 جنيه للشراء و52.840 جنيه للبيع. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

بينما بلغ في المصرف العربي الدولي 52.700 جنيه للشراء و52.800 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار 52.650 جنيه للشراء و52.750 جنيه للبيع. 

كما سجل نفس المستوى في بنك HSBC مصر عند 52.670 جنيه للشراء و52.770 جنيه للبيع.

