الذهب يقفز وسط ضعف الدولار وآمال السلام بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1% اليوم الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار، في حين أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهدئة مخاوف التضخم على أمل التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع السعر الفوري للذهب 1.3% إلى 4617.19 دولار للأوقية وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.4% إلى 4631.30 دولارا؛ وفق ما ذكرته وكالة (بلومبرج) الأمريكية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 74.60 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 1.3% إلى 1977.25 دولارا، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 1502 دولارا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الثلاثاء، إنه سيوقف لفترة وجيزة عملية للمساعدة في حراسة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى التقدم نحو اتفاق شامل مع إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين الثلاثاء إن "عملية الغضب الملحمي قد انتهت"، مضيفا "أننا لا نبتهج بحدوث وضع إضافي".

وانخفضت أسعار الدولار الأمريكي والنفط الخام بعد أن أوقف ترامب العملية مؤقتًا لمعرفة ما إذا كان من الممكن الانتهاء من الاتفاق مع إيران وتوقيعه.

في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن العجز التجاري الأمريكي اتسع في مارس، حيث أدت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى جذب الواردات، مما عوض الزيادة في الصادرات، والتي عززتها جزئيًا شحنات النفط وسط الصراع في الشرق الأوسط.

وسيكون إصدار تقرير التوظيف الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع بمثابة اختبار لما إذا كان الاقتصاد لا يزال مرنًا بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي معلقة، أو ما إذا كان تباطؤ سوق العمل يمكن أن ينعش قضية تخفيض أسعار الفائدة التي دفنتها الحرب مع إيران.