تحركات جديدة في سعر الدولار صباح اليوم.. إلى أين وصل الآن؟

واصل سعر الدولار تحركاته الصاعدة أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، مستكملاً موجة الارتفاع التي اختتم بها جلسات أمس، ليقترب تدريجيًا من حاجز الـ 54 جنيهًا، في ظل ترقب واسع من السوق لأي تحركات جديدة في أسعار الصرف داخل البنوك على مدار اليوم.

ووفقاً لآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم فقد جاء كالتالي:

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار نحو 53.68 جنيه للشراء، و53.82 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار 53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار 53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

جاء سعر الدولار عند 53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل الدولار 53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار 53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل الدولار 53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

بلغ سعر الدولار 53.66 جنيه للشراء، و53.76 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل سعر الدولار 53.65 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

جاء سعر الدولار عند 53.65 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل الدولار 53.63 جنيه للشراء، و53.73 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل أعلى سعر للدولار عند 53.75 جنيه للشراء، و53.85 جنيه للبيع.