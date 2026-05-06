تراجع مفاجئ للدولار في البنوك.. أين استقرت الأسعار الآن؟

واصل سعر الدولار تراجعه الذي بدأه صباح اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري، مسجلًا انخفاضات متتالية داخل عدد كبير من البنوك، في إشارة إلى تحرك جديد في سوق الصرف بعد موجة من الارتفاعات السابقة.

وارتفع سعر الدولار خلال الأيام الماضية وكسر حاجز ال 53 جنيهاً في البنوك، وكانت هناك توقعات بأن يصل إلى 54 جنيهاً، إلا أن الدولار فاجئ الجميع وعاد للانخفاض مجدداً اليوم في البنوك.

ويأتي هذا التراجع وسط ترقب واسع من المتعاملين لمعرفة ما إذا كان الدولار سيستمر في الهبوط خلال الساعات المقبلة أم يعاود الصعود مجددًا.

وفيما يلي أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار نحو 53.68 جنيه للشراء، و53.82 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار 53.19 جنيه للشراء، و53.29 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار 53.22 جنيه للشراء، و53.32 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل الدولار 53.42 جنيه للشراء، و53.52 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار 53.30 جنيه للشراء، و53.40 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

سجل الدولار 53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

جاء سعر الدولار عند 53.20 جنيه للشراء، و53.30 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل الدولار 53.20 جنيه للشراء، و53.30 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار 53.20 جنيه للشراء، و53.30 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل سعر الدولار 53.19 جنيه للشراء، و53.30 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

بلغ سعر الدولار 53.18 جنيه للشراء، و53.28 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل الدولار 53.18 جنيه للشراء، و53.28 جنيه للبيع.

بنك البركة

جاء سعر الدولار عند 53.15 جنيه للشراء، و53.25 جنيه للبيع.