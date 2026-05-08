قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكامل اقتصادي وزخم استثماري.. جولة الرئيس السيسي الخليجية تفتح آفاقا جديدة للتعاون التنموي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان 6 قرى جنوب لبنان بالإخلاء
هبوط سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 8 مايو 2026
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟
إسلام آباد: إعادة الطاقم الإيراني والباكستاني على متن السفن التي احتجزتها واشنطن
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
12.60 جنيه سعر كيلو السكر في التموين اليوم 8 مايو 2026
بعد توقف 7 سنوات.. مناقصة غرب سوهاج تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الرياح
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ الإفتاء تجيب
الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران
تغير مفاجئ.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وطوارئ بالملاحة البحرية| الطقس اليوم
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 8 مايو 2026

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
محمد صبيح

واصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تسجيل استقرار لافت خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 مايو 2026، في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل السوق المصرفية المصرية. ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في السوق المصرفية، بعد تراجعات محدودة شهدتها الأيام الماضية، مما أدى إلى ثبات الأسعار عند مستويات متقاربة بين البنوك.

ويتابع المواطنون والمستوردون والمستثمرون حركة العملة الأمريكية بشكل يومي نظراً لارتباطها المباشر بأسعار السلع وتكاليف الإنتاج ومعدلات التضخم.

سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية.. أسعار الشراء والبيع

سجّل الدولار مقابل الجنيه في بنوك  الأهلي المصري  وQNB الأهلي وقناة السويس ومصر نحو سعر شراء 52.670 جنيه، وسعر بيع 52.770 جنيه، مؤكدين التوافق التقليدي بين البنوك الحكومية الكبرى.

 وجاء سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي والمصرف العربي الدولي وبنك HSBC عند 52.650 جنيه للشراء و52.750 جنيه للبيع. 

وسجّل في البنك المركزي المصري بوصفه المرجع الرسمي 52.629 جنيه للشراء و52.765 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار كريدي أجريكول وبنك البركة والبنك التجاري الدولي CIB وبنك الكويت الوطني عند 52.600 جنيه للشراء و52.700 جنيه للبيع. 

وجاء بنك الإسكندرية والبنك الأهلي الكويتي عند أدنى مستوى في القائمة بـ52.570 جنيه للشراء و52.670 جنيه للبيع، بفارق قدره 10 قروش عن البنوك الأعلى تسعيراً.

لماذا تراجع سعر الدولار هذا الأسبوع؟

كانت معظم البنوك تسجّل مستويات تتجاوز 52.97 جنيه للشراء مطلع مايو، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت الفائدة عند 3.5%، ما دفع عدداً من المستثمرين الأجانب للخروج من أذون الخزانة المحلية وتراجع المعروض من العملة الأجنبية. غير أن السوق استوعب الصدمة سريعاً وعاد للاستقرار، في مؤشر على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص التقلبات الخارجية.

الاحتياطي النقدي والتحويلات.. الركيزتان الداعمتان للجنيه

بلغ صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر نحو 52.83 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مرتفعاً بنحو 4.69 مليار دولار على أساس سنوي، في ظل ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي مدعومةً بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعافي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وعلى صعيد التحويلات التي باتت ركيزةً محورية لدعم استقرار سعر الصرف، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28%، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار مقارنة بنحو 23 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرى خبراء أن استمرار هذا التدفق هو أحد أهم الأسباب التي تمنح الجنيه قدرته على الصمود في مواجهة الضغوط الخارجية.

وأكد خبراء اقتصاديون أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تُسهم في زيادة النقد الأجنبي بالجهاز المصرفي مما يساعد في تعزيز قوة الجنيه وتراجع الدولار تدريجياً، فضلاً عن توفير المواد الخام للصناعة المصرية والمساهمة في استقرار الأسعار وتراجع معدل التضخم.

التصنيف الائتماني وأثره في استقرار الجنيه

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى مستوى B بدلاً من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتمثّل هذه التحسينات في التصنيف رسالة ثقة دولية في الاقتصاد المصري تنعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف.

توقعات سعر الدولار للفترة المقبلة

تشير التحليلات إلى أن منتصف 2026 سيشهد تداول الدولار في نطاق 52 إلى 53 جنيهاً، في ظل استمرار التضخم المنضبط حول 10.5% وأسعار الفائدة المرتفعة بين 21 و22% التي تجذب تدفقات رأس المال الأجنبي نحو أدوات الدين المصرية.

وتبقى الصورة الإجمالية أكثر استقراراً مما كانت عليه في سنوات التقلب الحادة بين 2022 و2024.

نصائح عملية للمتعاملين بالعملة الأجنبية

يُنصح من يرغب في شراء الدولار مقارنة أسعار البنوك قبل إتمام أي معاملة، إذ يصل الفارق بين أعلى بنك وأدناه إلى نحو 10 قروش، وهو مبلغ يتضاعف أثره كلما كبرت قيمة الصفقة. كما يُستحسن دائماً إجراء جميع عمليات تحويل العملة عبر القنوات المصرفية الرسمية المرخصة ضماناً للحصول على أفضل سعر رسمي وتفادياً لأي مخاطر قانونية.

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري البنك المركزي سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

ترشيحاتنا

هاريس وترامب

ألفاظ نابية.. كامالا هاريس تنتقد حرب ترامب ضد إيران

لوكاشينكو

عيد النصر الروسي.. رئيس بيلاروسيا يحضر عرضا عسكريا في موسكو ويلتقي بوتين

زيلينسكي

زيلينسكي: الهجمات الروسية تُظهر أن بوتين لا يُريد وقف إطلاق النار

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد