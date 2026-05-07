بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس في جميع البنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 7 مايو 2026 في جميع البنوك ، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بالقطاع المصرفي بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العمال.



سعر الدولار اليوم

وتراوح سعر البيع للدولار اليوم بين 52.75 و53.75 جنيه، بعد التراجع الكبير الذي شهده بختام تعاملات الأمس، وذلك في ظل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 53.009 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

سيطرت حالة من التوازن على شاشات عرض العملات في المصارف المختلفة، حيث استقرت الأسعار عند معدلاتها الأخيرة قبل بدء العطلة الرسمية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأسعار حتى عودة القطاع المصرفي للعمل صباح الأحد المقبل، مع استمرارية عمل ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية الرقمية بشكل طبيعي لتلبية احتياجات الجمهور.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر الدولار اليوم الخميس 7 مايو 2026 في البنوك على النحو التالي:

بنوك بسعر 52.65 شراء و52.75 بيع:

بنك التعمير والإسكان (HDB)

بنك أبوظبي الأول (FABMISR)

بنك إتش إس بي سي (HSBC)

بنك بيت التمويل الكويتي (KFH)

بنك نكست (NXT)



بنوك بسعر 52.67 شراء و52.77 بيع:

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

المصرف المتحد (UB)

بنك قناة السويس (SCB)

ميد بنك (MID Bank)

بنك التنمية الصناعية (IDB)

البنك المصري الخليجي (EG Bank)

بنك مصر (BM)

البنك الأهلي المصري (NBE)

بنوك بسعر أعلى قليلاً:

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 52.69 شراء، 52.79 بيع

بنك تنمية الصادرات (EBank): 53.65 شراء، 53.75 بيع

دلالات استقرار السوق

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم في معظم البنوك نجاح سياسات البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف، مع فارق طفيف بين أسعار الشراء والبيع لا يتجاوز 10 قروش في معظم البنوك.



ويشير هذا التقارب إلى وجود سيولة جيدة في السوق المصرفي، وانخفاض المضاربات على العملة الأجنبية، وعودة الثقة تدريجيًا إلى الجهاز المصرفي.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 53.009 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بمستويات أقل خلال الأشهر السابقة.

وجاءت أرقام الاحتياطي على النحو التالي:

أبريل 2026: 53.009 مليار دولار

مارس 2026: 52.831 مليار دولار

فبراير 2026: 52.746 مليار دولار

يناير 2026: 52.59 مليار دولار

ديسمبر 2025: 51.452 مليار دولار

يعكس هذا الارتفاع المستمر تحسنًا واضحًا في قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية، وهو ما يدعم استقرار سعر الصرف.



ويعزز هذا المستوى القياسي من الاحتياطي قدرة البنك المركزي على التدخل لحماية قيمة الجنيه عند الحاجة، ويُعد طمأنينة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

وقد ساهم ارتفاع الاحتياطي بشكل مباشر في استقرار سعر الدولار اليوم، حيث أن توفر العملة الصعبة يقلل من الطلب على الدولار في السوق المحلية، ويحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج.. قفزة قياسية

لعبت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا مهمًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الدولار، وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت التحويلات خلال شهر فبراير 2026 نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة 25.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مما يعزز من استقرار سوق الصرف.

انتعاش السياحة.. مورد إضافي للعملة الصعبة

أظهر تقرير البنك المركزي تحسنًا قويًا في قطاع السياحة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025.

ويُعد هذا النمو أحد أهم مصادر دعم العملة الأجنبية، إلى جانب قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.



توقعات المرحلة المقبلة

ييستمر سعر الدولار في التحرك وفقًا لمجموعة من العوامل، أبرزها استمرار تدفق العملة الأجنبية، وأداء الاقتصاد العالمي، وتحولات أسعار الفائدة التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتطورات الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وفي حال استمرار المؤشرات الإيجابية الحالية، قد يشهد الدولار مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات طفيفة وفقًا لحركة العرض والطلب اليومية.