قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخابرات الأمريكية تصدم ترامب: إيران قادرة على الصمود عدة أشهر أمام الحصار
10 حالات يحق للزوجة فيها طلب الطلاق.. محام يعلن مفاجأة بشأن مادة الفسخ
الرئيس السيسي والسلطان هيثم يبحثان في مسقط مستجدات المنطقة ويؤكدان: أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
أمين الفتوى: الطواف حول الكعبة يطهر القلب قبل الجسد
بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس في جميع البنوك
بسبب رفضها إعداد وجبة طعام له.. أخ ينهي حياة شقيقته وقرار من محكمة الجنايات بأسيوط
أحمد الطيب يطالب بلمّ شمل رؤساء الزمالك قبل مواجهتي الكونفدرالية والدوري
تغريم متهم 300 ألف جنيه في اتهامه بالتشهير بالإعلامية نجلاء الراوي
كشف ملابسات فيديو مشاجرة طالبات داخل مدرسة بالدخيلة في الإسكندرية
احتفالات عيد النصر.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا من 8 إلى 10 مايو
انطلاق أولي رحلات الجسر الجوي من مطار القاهرة إلي جدة لنقل الحجاج إلي الأراضي المقدسة
بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 7 مايو 2026 في جميع البنوك ، وذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل بالقطاع المصرفي بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العمال.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم

وتراوح سعر البيع للدولار اليوم بين 52.75 و53.75 جنيه، بعد التراجع الكبير الذي شهده بختام تعاملات الأمس، وذلك في ظل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 53.009 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

سيطرت حالة من التوازن على شاشات عرض العملات في المصارف المختلفة، حيث استقرت الأسعار عند معدلاتها الأخيرة قبل بدء العطلة الرسمية. 

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأسعار حتى عودة القطاع المصرفي للعمل صباح الأحد المقبل، مع استمرارية عمل ماكينات الصراف الآلي والخدمات البنكية الرقمية بشكل طبيعي لتلبية احتياجات الجمهور.

سعر الدولار اليوم في البنوك 

جاء سعر الدولار اليوم الخميس 7 مايو 2026 في البنوك على النحو التالي:

بنوك بسعر 52.65 شراء و52.75 بيع:

بنك التعمير والإسكان (HDB)

بنك أبوظبي الأول (FABMISR)

بنك إتش إس بي سي (HSBC)

بنك بيت التمويل الكويتي (KFH)

بنك نكست (NXT)

رسميًا.. تراجع سعر الدولار في البنوك لأول مرة منذ 14 يومًا

بنوك بسعر 52.67 شراء و52.77 بيع:

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

المصرف المتحد (UB)

بنك قناة السويس (SCB)

ميد بنك (MID Bank)

بنك التنمية الصناعية (IDB)

البنك المصري الخليجي (EG Bank)

بنك مصر (BM)

البنك الأهلي المصري (NBE)

بنوك بسعر أعلى قليلاً:

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 52.69 شراء، 52.79 بيع

بنك تنمية الصادرات (EBank): 53.65 شراء، 53.75 بيع

دلالات استقرار السوق

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم في معظم البنوك نجاح سياسات البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف، مع فارق طفيف بين أسعار الشراء والبيع لا يتجاوز 10 قروش في معظم البنوك. 

ويشير هذا التقارب إلى وجود سيولة جيدة في السوق المصرفي، وانخفاض المضاربات على العملة الأجنبية، وعودة الثقة تدريجيًا إلى الجهاز المصرفي.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 53.009 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بمستويات أقل خلال الأشهر السابقة.

وجاءت أرقام الاحتياطي على النحو التالي:

أبريل 2026: 53.009 مليار دولار

مارس 2026: 52.831 مليار دولار

فبراير 2026: 52.746 مليار دولار

يناير 2026: 52.59 مليار دولار

ديسمبر 2025: 51.452 مليار دولار

يعكس هذا الارتفاع المستمر تحسنًا واضحًا في قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية، وهو ما يدعم استقرار سعر الصرف. 

سعر الدولار اليوم في البنوك

ويعزز هذا المستوى القياسي من الاحتياطي قدرة البنك المركزي على التدخل لحماية قيمة الجنيه عند الحاجة، ويُعد طمأنينة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

وقد ساهم ارتفاع الاحتياطي بشكل مباشر في استقرار سعر الدولار اليوم، حيث أن توفر العملة الصعبة يقلل من الطلب على الدولار في السوق المحلية، ويحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج.. قفزة قياسية

لعبت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا مهمًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الدولار، وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت التحويلات خلال شهر فبراير 2026 نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة 25.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
 كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مما يعزز من استقرار سوق الصرف.

انتعاش السياحة.. مورد إضافي للعملة الصعبة

أظهر تقرير البنك المركزي تحسنًا قويًا في قطاع السياحة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025.

ويُعد هذا النمو أحد أهم مصادر دعم العملة الأجنبية، إلى جانب قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

سعر الدولار

توقعات المرحلة المقبلة

ييستمر سعر الدولار في التحرك وفقًا لمجموعة من العوامل، أبرزها استمرار تدفق العملة الأجنبية، وأداء الاقتصاد العالمي، وتحولات أسعار الفائدة التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتطورات الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وفي حال استمرار المؤشرات الإيجابية الحالية، قد يشهد الدولار مزيدًا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات طفيفة وفقًا لحركة العرض والطلب اليومية.

سعر الدولار اليوم في البنوك سعر الدولار اليوم سعر الدولار البنك الأهلي المصري الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الغسل

هل يجب على المرأة غسل الشعر بالكامل لإزالة الجنابة؟.. أمين الفتوى يرد

الصلاة

هل أقطع الصلاة عند طرق الباب بشدة؟.. أمين الفتوى يجيب

المؤتمر الدولي لمعامل التأثير العربي

مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر: علينا استلهام التاريخ العلمي للحضارة الإسلامية

بالصور

بحلول عام 2048.. لقاح فيروس الورم الحليمي يقضي على مرض خطير يصيب النساء

لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم

بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر

هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر

الشعور بالعجز يزيد الألم المزمن سوءًا.. دراسة تكشف

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

فيديو

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد