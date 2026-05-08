لليوم الثاني.. استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية مساء

استقر سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 8-5-2026، على مستوى السوق الرسمية بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

سعر الدولار اليوم

واستمر ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه لليوم الثاني علي التوالي بعد سريان قرار تعطل العمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية وإجازة عيد العمال.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري منذ آخر تداول له 52.65 جنيه للشراء و 52.76 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ اقل سعر دولار 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني والإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.66 جنيه للشراء و 52.7 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB،البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، نككست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلى سعر دولار 52.69 جنيه للشراء و 52.79 جنيه للبيع في بنك سايب.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي،التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، العربي الافريقي الدولي".