بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 8 مايو 2026 في جميع البنوك، وذلك بالتزامن مع إجازة البنوك، بعد أن تراجع بشكل كبير في ختام تعاملات الأسبوع المنقضى.

سعر الدولار اليوم بيع وشراء

وتراوح سعر البيع للدولار اليوم بين 52.75 و53.75 جنيه، بعد التراجع الكبير الذي شهده في ختام تعاملات الأربعاء، وذلك في ظل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 53.009 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي سجلت أعلى مستوياتها التاريخية.





وسيطرت حالة من التوازن على شاشات عرض العملات في المصارف المختلفة، حيث استقرت الأسعار عند معدلاتها الأخيرة قبل بدء العطلة الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

جاء سعر الدولار اليوم في البنوك على النحو التالي:

بنوك بسعر 52.65 جنيه شراء و52.75 جنيه بيع:

بنك التعمير والإسكان (HDB)

بنك أبوظبي الأول (FABMISR)

بنك إتش إس بي سي (HSBC)

بنك بيت التمويل الكويتي (KFH)

بنك نكست (NXT)



بنوك بسعر 52.67 جنيه شراء و52.77 جنيه بيع:

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)

المصرف المتحد (UB)

بنك قناة السويس (SCB)

ميد بنك (MID Bank)

بنك التنمية الصناعية (IDB)

البنك المصري الخليجي (EG Bank)

بنك مصر (BM)

البنك الأهلي المصري (NBE)

بنوك بسعر أعلى قليلاً:

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 52.69 شراء، 52.79 بيع

بنك تنمية الصادرات (EBank): 53.65 شراء، 53.75 بيع

دلالات استقرار السوق

يعكس استقرار سعر الدولار اليوم في معظم البنوك نجاح سياسات البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف، مع فارق طفيف بين أسعار الشراء والبيع لا يتجاوز 10 قروش في معظم البنوك.

ويشير هذا التقارب إلى وجود سيولة جيدة في السوق المصرفي، وانخفاض المضاربات على العملة الأجنبية، وعودة الثقة تدريجيًا إلى الجهاز المصرفي.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى نحو 53.009 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2026، مقارنة بمستويات أقل خلال الأشهر السابقة.



وجاءت أرقام الاحتياطي على النحو التالي:

أبريل 2026: 53.009 مليار دولار

مارس 2026: 52.831 مليار دولار

فبراير 2026: 52.746 مليار دولار

يناير 2026: 52.59 مليار دولار

ديسمبر 2025: 51.452 مليار دولار

يعكس هذا الارتفاع المستمر تحسنًا واضحًا في قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية، وهو ما يدعم استقرار سعر الصرف، ويعزز هذا المستوى القياسي من الاحتياطي قدرة البنك المركزي على التدخل لحماية قيمة الجنيه عند الحاجة.

وقد ساهم ارتفاع الاحتياطي بشكل مباشر في استقرار سعر الدولار اليوم، حيث أن توفر العملة الصعبة يقلل من الطلب على الدولار في السوق المحلية، ويحد من التقلبات الحادة في سعر الصرف.

تحويلات المصريين بالخارج.. قفزة قياسية

لعبت تحويلات المصريين العاملين بالخارج دورًا مهمًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الدولار، وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات بنسبة 28% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير، لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ23 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.



وسجلت التحويلات خلال شهر فبراير 2026 نحو 3.8 مليار دولار، بزيادة 25.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما سجلت التحويلات خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، مما يعزز من استقرار سوق الصرف.

انتعاش السياحة.. مورد إضافي للعملة الصعبة

أظهر تقرير البنك المركزي تحسنًا قويًا في قطاع السياحة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، ويُعد هذا النمو أحد أهم مصادر دعم العملة الأجنبية، إلى جانب قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.