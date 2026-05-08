ثابتة دون تغيير.. تفاصيل أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة 8-5-2026؛ على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية اليوم

استقر سعر العملات الأجنبية لليوم الثاني علي التوالي بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي منذ الأربعاء الماضي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 52.62 جنيه للشراء و 52.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 62.02 جنيه للشراء و62.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني 71.75 جنيه للشراء و71.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 38.72 جنيه للشراء و38.82 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي 8.3 جنيه للشراء و8.32 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.67 جنيه للشراء و 5.68 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5,73 جنيه للشراء و5.68 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 67.65 جنيه للشراء و67.86 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ 100 ياباني إلي 33.76 جنيه للشراء و33.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الإسترالي 38.22 جنيه للشراء و38.34 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني 7.72 جنيه للشراء و7.74 جنيه للبيع.