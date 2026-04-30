بعد انتهاء التعاملات.. سعر العملات العربية في البنوك مساء اليوم.. اعرف سعر الريال والدينار الكويتي وصل كام

شهدت أسعار العملات العربية استقراراً أمام الجنيه بالتوازي مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس 30-4-2026.

سعر العملات العربية

وثبتت أسعار العملات العربية المختلفة داخل البنك المركزي المصري مع انتهاء التداول علي سعري الصرف الأجنبي والعربي خلال الساعات السابقة.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 14.27 جنيهًا للشراء و 14.31 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وصل سعر الدينار الكويتي إلي 174.54 جنيها للشراء و 175.044 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.57 جنيها للشراء و14.61 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

ووصل سعر الدينار البحريني إلي 141.74 جنيها للشراء و 142.22 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 139.07 جنيها للشراء و139.45 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 14.57 جنيها للشراء و 14.72 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني 75.42 جنيها للشراء و 75.83 جنيها للبيع.