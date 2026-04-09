بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك

استقر سعر العملات العربية مع منتصف تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026 علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر العملات العربية

بلغ متوسط سعر العملات العربية لدرجات مستقرة بالتوازي مع سريان قرار إيقاف اطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لتتنفس منطقة الشرق الأوسط الصعداء.

سعر الريال السعودي

بلغ متوسط سعر الريال السعودي 14.44 جنيهًا للشراء و 14.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 173.13 جنيهًا للشراء و 173.62 جنيهًا للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.44 جنيهًا للشراء و 14.48 جنيهًا للبيع.

الدينار البحريني

سجل سعر الدينار البحريني 140.59 جنيها للشراء و 141.13 جنيهًا للبيع.

الريال العماني

وصل سعر الريال العماني 147.83 جنيهًا للشراء و 138.21 جنيهًا للبيع.

الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 7.76 جنيها للشراء و 7.78 جنيهًا للبيع.