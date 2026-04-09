الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علامات تحذيرة تؤكد إصابتك بالسكتة الدماغية.. من الأكثر عرضة للخطر

ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟
آية التيجي

حذر خبراء الصحة من تجاهل أعراض السكتة الدماغية المصغرة (TIA)، مؤكدين أنها قد تكون إنذاراً مبكراً لحدوث سكتة دماغية كاملة، خاصة مع تسجيل نحو 46 ألف حالة سنوياً في بريطانيا، بينما لا يدرك كثيرون خطورة الأعراض المبكرة.

وتحدث السكتة الدماغية المصغرة، المعروفة طبياً باسم النوبة الإقفارية العابرة (Transient Ischaemic Attack)، عندما ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ بشكل مؤقت بسبب جلطة أو انسداد، ما يؤدي إلى أعراض مشابهة للسكتة الدماغية لكنها تستمر لفترة قصيرة قد لا تتجاوز دقائق.

ويؤكد الأطباء أن هذه الحالة تعتبر حالة طبية طارئة تتطلب التدخل السريع لتقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية كاملة لاحقاً.

أبرز أعراض السكتة الدماغية المصغرة

ويوصي الأطباء باستخدام قاعدة BE FAST للتعرف على العلامات المبكرة، وتشمل:
ـ فقدان التوازن المفاجئ
ـ مشاكل في الرؤية
ـ ارتخاء عضلات الوجه
ـ ضعف أو شلل في الذراع
ـ صعوبة في الكلام
ـ ضرورة التصرف بسرعة وطلب المساعدة

كما قد تظهر أعراض أخرى مثل:
الدوخة
الغثيان
صعوبة البلع
التشوش الذهني
مشاكل في التوازن
تغيرات في النظر

من الأكثر عرضة للإصابة؟

ويوضح خبراء الصحة، أن خطر الإصابة يزداد لدى:
ـ الأشخاص فوق سن 50 عاماً
ـ مرضى ضغط الدم المرتفع
من يعانون من ارتفاع الكوليسترول
ـ مرضى اضطراب ضربات القلب
ـ المدخنين
ـ من يتبعون نظاماً غذائياً غير صحي

ـ كما قد يصاب الشباب أيضاً، خاصة في حالات الصداع النصفي المصحوب بأعراض عصبية أو وجود عيوب خلقية في القلب قد تزيد من خطر تكون الجلطات.

أسباب مرتبطة بنمط الحياة

ويشير الأطباء إلى أن العادات اليومية تلعب دوراً كبيراً في زيادة خطر الإصابة، مثل:
ـ تناول الأطعمة المصنعة بكثرة
ـ قلة ممارسة الرياضة
ـ التدخين
ـ الإفراط في تناول الملح
ـ زيادة الوزن

طرق الوقاية من السكتة الدماغية

لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المصغرة، ينصح الخبراء بـ:
ـ اتباع نظام غذائي صحي
ـ ممارسة الرياضة بانتظام
ـ التوقف عن التدخين
ـ تقليل استهلاك الكحول
ـ متابعة ضغط الدم والكوليسترول

كما يؤكد الأطباء أن إجراء تغييرات صحية بعد الإصابة بنوبة TIA يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسكتة دماغية مستقبلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزرلااء

5 أيام إجازة متواصلة بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل أطول عطلة في أبريل لهذه الفئات

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

مش هتقفل 9 مساء.. مواعيد جديدة لغلق المحلات بقرار حكومي بعد تراجع أسعار النفط

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

ترشيحاتنا

استخراج جواز سفر للأطفال 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة

استخراج جواز سفر للأطفال 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة

ليفربول

رقم كارثي يفضح ليفربول في باريس.. سقوط أوروبي جديد يعمق أزمة الريدز| إيه الحكاية

شبح الإيقاف الطويل يطارد "الشناوي" بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| ايه الحكاية؟

شبح الإيقاف الطويل يطارد الشناوي بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| إيه الحكاية؟

بالصور

علامات تحذيرة تؤكد إصابتك بالسكتة الدماغية.. من الأكثر عرضة للخطر

ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟
ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟
ما هي السكتة الدماغية المصغرة؟

بالباباغنوج .. طريقة مميزة لعمل الرنجة فى شم النسيم

طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج
طريقة عمل سلطة الرنجة بالبابا غنوج

السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان

العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي

فيديو

مسلم

لم ينجح أحد إلا أنا.. مسلم يطرح الأغنية الرسمية لفيلم "برشامة"

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد