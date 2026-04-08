الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

آية التيجي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأمير Prince Philip، زوج الملكة الراحلة Queen Elizabeth II، عاش مع سرطان البنكرياس لما يقرب من 8 سنوات قبل وفاته في عام 2021، دون إعلان رسمي عن إصابته بالمرض خلال حياته.

وجاءت هذه المعلومات ضمن سيرة ذاتية جديدة تناولت حياة الملكة إليزابيث الثانية، حيث أوضحت أن المرض تم تشخيصه في يونيو 2013 خلال فترة علاج بالمستشفى، بينما توفي الأمير في قلعة Windsor Castle قبل شهرين فقط من بلوغه 100 عام.

ويؤكد الخبراء أن سرطان البنكرياس يعد من أخطر أنواع السرطان بسبب:
صعوبة اكتشافه مبكراً
ظهور أعراض خفيفة في المراحل الأولى
ـ انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة
ـ سرعة تطور المرض بعد التشخيص

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة البقاء لمدة 5 سنوات لا تتجاوز نحو 12% في بعض الدول.

أبرز عوامل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

وسلطت التقارير الضوء على أهم العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالمرض، ومنها:
- التقدم في العمر:
يزداد خطر الإصابة بشكل كبير بعد سن 75 عاماً، بينما يعد المرض نادراً لدى من هم أقل من 40 عاماً.

- التاريخ العائلي والعوامل الوراثية:
تشير الدراسات إلى أن نحو 5 إلى 10% من الحالات مرتبطة بالتاريخ العائلي، خاصة مع وجود طفرات جينية مثل BRCA1 وBRCA2، وهي نفس الجينات التي دفعت الممثلة Angelina Jolie لاتخاذ إجراءات وقائية ضد السرطان.

- التدخين ومنتجات النيكوتين:
ويرتبط حوالي 20% من حالات سرطان البنكرياس بالتدخين، بما في ذلك:
السجائر
السيجار
التبغ
ـ منتجات النيكوتين الحديثة:
ويؤكد الأطباء أن الإقلاع عن التدخين يقلل المخاطر بشكل كبير مع مرور الوقت.

- السمنة ومرض السكري:
تشير الأبحاث إلى أن:
السمنة تزيد خطر الإصابة
دهون البطن قد تسبب مقاومة الأنسولين
مرض السكري من النوع الثاني مرتبط بزيادة المخاطر

- الكحول والتهابات البنكرياس:
يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى التهاب البنكرياس المزمن، وهو عامل خطر معروف للإصابة بالسرطان.

- النظام الغذائي:
تشير بعض الدراسات إلى أن الإفراط في تناول:
اللحوم الحمراء
اللحوم المصنعة
الأطعمة المطهية بدرجات حرارة عالية
قد يزيد من خطر الإصابة، لكن الأدلة ما زالت قيد الدراسة.

أعراض سرطان البنكرياس التي يجب الانتباه لها

يوصف سرطان البنكرياس أحياناً بأنه "القاتل الصامت" لأن أعراضه قد تكون غير واضحة، ومن أبرزها:
ـ فقدان وزن غير مبرر
ـ ألم في أعلى البطن أو الظهر
ـ اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)
ـ فقدان الشهية
ـ اضطرابات الهضم
ـ ظهور مرض السكري بشكل مفاجئ لدى كبار السن

كما توفي الممثل Alan Rickman بسبب هذا المرض، ما زاد الوعي بخطورته وأعراضه الخفية.

أهمية الاكتشاف المبكر

ويشدد الخبراء على أن التشخيص المبكر قد يساعد في تحسين فرص العلاج، رغم عدم وجود برنامج فحص شامل لعامة الناس حتى الآن، بينما ينصح بإجراء فحوصات دورية للأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

