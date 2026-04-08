لو بتعاني من ارتفاع السكر التراكمي؟.. خطوات بسيطة لتخفيضه

صرح دكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، بأن ارتفاع السكر التراكمي لا يعتمد فقط على الأدوية، بل يرتبط بأسلوب الحياة اليومي بالكامل.

خطوات مهمة للتحكم في السكر التراكمي

وأوضح “القيعي”، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن اتباع خطوات بسيطة يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في التحكم بمستوى السكر، ومن بينها:

ـ ابدأ يومك بالبروتين والدهون الصحية: تجنب السكريات والنشويات وحدها في وجبة الإفطار لتقليل ارتفاع السكر سريعًا.

ـ المشي بعد الوجبات: المشي 10 دقائق بعد كل وجبة يساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم بشكل أفضل.

ـ تجنب الأطعمة عالية السكر: مثل العيش الأبيض، الحلويات، والعصائر الجاهزة.

ـ تنظيم مواعيد الأكل: العشوائية في تناول الطعام تؤدي إلى تقلبات حادة في السكر.

ـ النوم الجيد: قلة النوم تزيد من مقاومة الأنسولين وترفع السكر التراكمي.

وأضاف القيعي: “السكر التراكمي مش مجرد رقم، ده مؤشر على أسلوب حياتك بالكامل. لما تفهم جسمك صح، هتقدر تتحكم في السكر بدل ما هو يتحكم فيك”