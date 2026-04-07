ديني

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

عبد الرحمن محمد

أصدرت وزارة الأوقاف بياناً عاجلاً بشأن المقطع المتداول لإمام مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين عقب ظهوره على إحدى الفضائيات بحديث اعتبرته الوزارة لا يليق برسالتها ولا بمكانة الإمام والخطاب الديني الرشيد.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء الشيخ مظهر شاهين لديوان عام الوزارة بعد الواقعة بساعات قليلة حيث مثل أمام الجهة المختصة وأقر بخطئه في التصريحات التي أثارت لغطاً واسعاً بين الجمهور.

واعترف الإمام خلال التحقيق معه بأنه ظهر على الشاشة الفضائية دون الحصول على تصريح مسبق أو ترشيح رسمي من الوزارة معرباً عن اعتذاره عما بدر منه وتعهده بعدم الظهور مستقبلاً إلا بالمسارات القانونية اللازمة.

وبناءً على إقرار الإمام بالخطأ قررت الجهة المختصة بوزارة الأوقاف إحالة الواقعة رسمياً إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال هذا التجاوز لضمان استقامة الظهور الإعلامي لمنسوبيها.

وفي سياق متصل جددت وزارة الأوقاف تعميمها الصارم على جميع العاملين بها بمختلف درجاتهم بعدم جواز الظهور في وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة إلا بعد استصدار تصريح مسبق من الوزارة.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة الالتزام بحسن الظهور شكلاً وموضوعاً وفكراً بما يحقق مقاصد الوعي ومكارم الأخلاق ويعظم الانتماء للوطن بعيداً عن إثارة اللغط أو الخروج عن جلال الخطاب الديني.

وأكدت الأوقاف أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من حرصها على حماية قدسية الرسالة الدعوية وضمان تقديم خطاب يتسم بالحكمة والمسؤولية في كافة المحافل العامة والمنصات الإعلامية والشخصية.

