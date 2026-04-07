وزير الخارجية القطري: يجب وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
الكهرباء والجسور.. ما أهم البنى التحتية المهددة في إيران؟
ساحر نيجيري يتوقع فوز منتخب إفريقي بكأس العالم 2026.. هل يكون مصر؟
تحركات رسمية.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وموعد الصرف
العم الذئب.. ضبط نقاش تعدى على بنات شقيقه القصّر في المنوفية
رئيس زراعة النواب يقترح إطلاق مبادرة لإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز
إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم إيداع الوالدين في دار المسنين بسبب أو بدون .. أمين الإفتاء يوضح

الشيخ عويضة عثمان
عبد الرحمن محمد

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إيداع الوالدين في دار للمسنين استجابة لرغبة الزوجة يعد نوعاً من الجفاء والتقصير الذي لا يليق بالمسلم تجاه والديه.

وشدد الشيخ عويضة، خلال لقاء تلفزيوني ، على أن بر الوالدين من أعظم القربات إلى الله، مشيراً إلى أن مجرد النظر إلى وجه الأم أو الأب يعتبر عبادة جليلة.

واستشهد أمين الفتوى بمواقف الصحابة في البر، ومنها فعل سيدنا عثمان بن عفان الذي كان "يفلي" رأس أمه، وسيدنا الحسن الذي كان يتجنب الأكل مع أمه خشية أن تسبق عينه إلى لقمة تشتهيها هي.

وأشار إلى أن وجود الوالدين في دور الرعاية لا يجوز إلا في حالات استثنائية جداً ولفترات مؤقتة، مثل سفر الابن أو عجزه التام عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لهما، وليس كإجراء دائم للتخلص من مسؤوليتهما.

وروى الشيخ عويضة قصة مؤلمة لأم توفيت في دار مسنين ولم يحضر أولادها جنازتها لانشغالهم بتجارتهم، واصفاً هذا الموقف بأنه جفاء يدمع له القلب، ويجعل العبادة تتحول من ثواب إلى تقصير يغضب الله.

واختتم نصيحته بالتأكيد على أن الوالدين هما باب من أبواب الجنة، ولا ينبغي لمن كان قادراً على رعايتهما والنفقة عليهما أن يفكر في إبعادهما عن منزله، لأن برهما هو الطريق المختصر لنيل رضا الله وسعادة الدارين.

هل وضع الوالدين في دار المسنين جحود من الأبناء ؟

ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا ينبغي أن نتعجل في الحكم على المسألة ووصف الأبناء بالجحود وغيره من الصفات المذمومة، فالأصل أن يرعى الأبناء والديهما حين الكبر لكن تظل الظروف متفاوتة بين الناس فقد يكون دافعهم التكريم له وحسن رعايته.

وبين "ممدوح" أنه قد يعاني الرجل من الزهايمر ولا يوجد من يقوم على خدمته فتركه هنا ظلم له، وبالتالي لا ينبغي التسرع بالحكم على فعل الناس دون تبين كافة جوانبه.

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

فهمي عمر

اليوم.. حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر في ماسبيرو

إبراهيم تشيليكول

ضبط عدد من الفنانين التركيين بتهمة تعاطي المخدرات.. تفاصيل

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات حالته الصحية: لا تحسن حتى الآن| خاص

جملة واحدة قد تُنهي الزواج فورًا.. تحذير صادم من أخصائي الصحة النفسية

الجملة الأخطر في العلاقة الزوجية
الجملة الأخطر في العلاقة الزوجية
الجملة الأخطر في العلاقة الزوجية

أشكال مبهجة.. طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم

طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم
طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم
طرق تلوين البيض بألوان طبيعية فى شم النسيم

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد