برلماني: لقاء وزير الصناعة مع الغرفة الفرنسية يعزز جذب الاستثمارات ويفتح آفاقا جديدة

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي عقده المهندس وزير الصناعة مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، خاصة في القطاع الصناعي، بتوجيهات الرئيس السيسي.

بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي

وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن توجه وزارة الصناعة نحو توفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمستثمر الأجنبي يعكس رؤية الدولة في دعم التنمية الاقتصادية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مثل هذه اللقاءات يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مستفيدًا من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهو ما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف نائب الصعيد أن التعاون مع الجانب الفرنسي يمثل فرصة مهمة لنقل الخبرات الصناعية المتقدمة وتطوير سلاسل الإنتاج المحلية، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق نهضة صناعية شاملة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

شراكة اقتصادية

واختتم النائب أحمد محسن حديثه بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج من الشراكات الاقتصادية الدولية يعزز مكانة مصر كمقصد جاذب للاستثمار، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والتصدير.