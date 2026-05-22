وزير الرياضة ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان المدينة الشبابية لمتابعة مستوى الخدمات.. صور

تفقد الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، و الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، المدينة الشبابية، وذلك على هامش زيارة الوزير للمحافظة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة داخل المنشآت الشبابية والرياضية والوقوف على كفاءة التشغيل والإمكانات المتاحة في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المنشآت الرياضية والشبابية،



رافقهما الدكتور محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد

وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ بورسعيد يتفقدان المدينة الشبابية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

وشملت الجولة تفقد عدد من المرافق والخدمات داخل المدينة الشبابية، والاطلاع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة للمترددين، بما يسهم في توفير بيئة مناسبة تدعم الأنشطة الشبابية والرياضية المختلفة

حيث تم استعراض جهود تطوير الخدمات والمنشآت، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالبنية التحتية الرياضية والشبابية وتقديم خدمات متميزة لأبناء المحافظة