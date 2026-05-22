بتوجيه من رئيس الوزراء 300 مليون جنيه من محافظة بورسعيد ووزارة التخطيط لاستكمال الأعمال الإنشائية باستاد النادي المصري| تفاصيل

تفقد الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، يرافقه وزير التخطيط، استاد النادي المصري البورسعيدي، للوقوف على آخر ما وصلت إليه الأعمال الإنشائية، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

وخلال الزيارة، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، صرف 100 مليون جنيه من خزينة المحافظة للشركة المنفذة لاستاد النادي المصري، لسرعة إنهاء الأعمال، بعد طلب الشركة مهلة 3 شهور للانتهاء من التنفيذ، وبالرغم من تعليق المحافظ بأن 3 شهور مدة كبيرة، فإنه شدد قائلًا: في أول شهر 8 أريد الملاعب والأجزاء الخاصة بالتدريبات جاهزة، حتى يتمكن الفريق من العودة للتدريب واللعب على الاستاد.

و أعلن وزير التخطيط صرف 200 مليون جنيه من وزارة التخطيط للشركة المنفذة، بتوجيه من رئيس الوزراء لدعم سرعة انتهاء الأعمال، مؤكدًا أن الانتهاء من المشروع سيكون في أقرب وقت.

وتفقد وزير الشباب والرياضة أرضية الملعب، والمدرجات، ومنطقة التكييفات، والمعدات الخاصة بالتشطيبات، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، خاصة بعد توافر المخصصات المالية التي بلغت 300 مليون جنيه.