علقة موت.. ضبط شاب تعدى على حماه بعصا خشبية في البحيرة



كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على مسن بالبحيرة وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من أحد المستشفيات باستقباله (عامل "مصاب بسحجات متفرقة" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) وبسؤاله قرر بتضرره من (زوج نجلته – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة) لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بعصا خشبية لخلافات عائلية بينهما محدثًا إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو في حقه، وبحوزته "الأداة المستخدمة في التعدى"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.