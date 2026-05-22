الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة| فيديو

البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم "الجمعة"، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 22 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5841 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6815 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7788 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 54520 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 22 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.00 جنيه

سعر الشراء: 52.86 جنيه

اليورو

سعر البيع: 61.52 جنيه

سعر الشراء: 61.35 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.15 جنيه

سعر الشراء: 71.96 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.12 جنيه

سعر الشراء: 14.08 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 172.78 جنيه

سعر الشراء: 172.27 جنيه

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء ربيعية مستقرة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأوضحت “غانم” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين 29 و30 درجة مئوية، وهي أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام بنحو 3 إلى 4 درجات، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة تصل فيها العظمى إلى 35 و37 درجة بالأقصر وأسوان.

وأضافت أن الطقس خلال ساعات الليل يكون معتدلًا إلى مائل للبرودة، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية، مع تسجيل الصغرى بالقاهرة بين 18 و19 درجة مئوية.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة جدًا لامتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مؤكدة أنها أمطار غير مؤثرة.

كما لفتت إلى نشاط نسبي للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/س، ما يساعد على تلطيف الأجواء، دون وجود رياح محملة بالأتربة أو الرمال المثارة خلال الفترة الحالية.

وأكدت أن الشبورة المائية ظهرت صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على الحركة المرورية.

وشددت “غانم” على أن الأجواء المستقرة ستستمر طوال الأسبوع المقبل وحتى فترة عيد الأضحى، مع بقاء درجات الحرارة حول 30 و31 درجة بالقاهرة الكبرى، ناصحة بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، خاصة في محافظات الصعيد، مع متابعة النشرات الجوية باستمرار بسبب طبيعة فصل الربيع المتقلبة.

تسلا
زيت الفرامل
فيات باندا 2028
