قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي دراجه بخارية.. مي عمر ومحمد سامي يخطفان الأنظار عبر إنستجرام
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات في محافظة الجيزة غدا
قوات الاحتلال يمنعون الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.. شاهد
يوم عرفة.. يوم النفحات الإلهية والعتق الأكبر واغتنام الفرص الربانية
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس الأبطال
عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري
بالتعاون مع جامعة المنوفية.. تنظيم قافلة طبية وتوعوية بقرية زرقان بتلا
بلومبيرج: توقعات بتراجع النفط إلى 100 دولار خلال الـ12 شهراً المقبل
تيسيرًا على الطلاب.. جامعة سوهاج الأهلية تفتح باب التحويل للكليات
رحيل الشاعر سمير عبد الباقي شاعر العامية ومبدع أدب الطفل والمسرح
تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية
المعيقلي يدعو الحجاج للالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامة الجميع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يوم عرفة.. يوم النفحات الإلهية والعتق الأكبر واغتنام الفرص الربانية

يوم عرفة
يوم عرفة
رحمة سمير

أكد الدكتور مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، خلال لقائه ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى المصرية، أن يوم عرفة يُعد من أعظم أيام الدنيا، ويوافق التاسع من ذي الحجة، مشيرًا إلى أنه يوم الرحمة والمغفرة والعتق من النار، حيث يتنزل فيه الفضل الإلهي على الحجاج وغير الحجاج في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

لماذا سُمّي بيوم “يوم المباهاة”؟

وأوضح “الخليجي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المقصود بالمباهاة الربانية هو أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده أمام الملائكة في هذا اليوم، ويغفر لهم ذنوبهم، مستشهدًا بما ورد عن النبي ﷺ بأن الله يقول للملائكة: “انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا فأشهدكم أني قد غفرت لهم”، لافتًا إلى أن هذا اليوم يشهد أعظم صور المغفرة الإلهية.

يوم عرفة.. متى يبدأ وأفضل الأعمال فيه

فضل يوم عرفة وأعماله

وأشار إلى أن يوم عرفة من أيام النفحات الربانية التي يجب اغتنامها، مؤكدًا أن العمل الصالح فيه أفضل من الجهاد في سبيل الله إلا لمن خرج بنفسه وماله ولم يعد بشيء، كما استشهد بقول الله تعالى: “وليالٍ عشر” و”الشفع والوتر”، موضحًا أن الوتر هو يوم عرفة، مما يدل على عِظَم مكانته.

النية مفتاح الثواب

وشدد الخليجي على أن النية الصادقة تعظم الأجر حتى لمن لم يحج، موضحًا أن من نوى الحج بصدق ولم يستطع يُكتب له أجر الحج، استنادًا لحديث النبي ﷺ: “إنما الأعمال بالنيات”، مؤكدًا أن النية قد ترفع العبد لمنازل عظيمة عند الله حتى دون أداء العمل فعليًا.

أعمال مستحبة في يوم عرفة

وبيّن أن من أهم الأعمال في هذا اليوم الصيام، حيث يكفّر الله به ذنوب سنتين، إضافة إلى الإكثار من الدعاء، وخاصة قول: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”، وهو من أفضل الأذكار في هذا اليوم المبارك.

يوم عرفة - ويكيبيديا

صلة الرحم وتطهير القلوب

وحذّر من خطورة القطيعة بين الناس، مؤكدًا أن صلة الرحم وتصفية القلوب من الشحناء شرط لقبول الأعمال، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ عن “المفلس” يوم القيامة الذي يأتي بأعمال صالحة لكنها تُؤخذ منه بسبب ظلم الآخرين.

التكبير.. إعلان تعظيم الله

واختتم بالتأكيد على أهمية التكبير في أيام العشر، موضحًا أن التكبير المطلق يبدأ من أول ذي الحجة، بينما التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة بعد الصلوات، داعيًا إلى الإكثار من ذكر الله وإحياء هذه الأيام المباركة بالعبادات والطاعات.

يوم عرفة حوار ديني الصيام الذكر صلة الأرحام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب.. خطيب المسجد الحرام يوصي بأمرين

هل يجوز للناذر الأكل من الأضحية المنذورة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للناذر الأكل من الأضحية المنذورة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الادخار من لحم الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الادخار من لحم الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد