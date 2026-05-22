وزيرا الرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ بورسعيد يتفقدون ستاد المصري لمتابعة مستجدات التنفيذ| صور

تفقد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ بورسعيد، ستاد النادي المصري الجديد، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والوقوف على آخر مستجدات الإنشاءات والتجهيزات النهائية بالاستاد الرياضي الذي يعد أحد أبرز الصروح الرياضية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشملت الجولة متابعة أعمال أرضية الملعب والمدرجات والمنشآت الملحقة، والاطلاع على نسب التنفيذ الحالية، في إطار الجهود المبذولة للانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد تمهيداً لافتتاحه في أقرب وقت.

وفي هذا الإطار، قامت محافظة بورسعيد بتوفير دفعة عاجلة بقيمة 100 مليون جنيه للمساهمة في استكمال الأعمال الجارية بالمشروع ودفع معدلات التنفيذ، كما تم توفير دفعة إضافية بقيمة 200 مليون جنيه من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، بما يضمن تسريع وتيرة الأعمال والانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة ووضعه في الخدمة لخدمة جماهير بورسعيد والرياضة المصرية حيث أعلن عنها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع ستاد المصري يمثل إضافة نوعية للمنظومة الرياضية المصرية، ويجسد اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية وفق أحدث المواصفات العالمية ومعايير الجودة والأمان والسلامة، مشيداً بحجم الأعمال المنفذة والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أية معوقات وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يحقق تطلعات جماهير النادي المصري وأبناء بورسعيد.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن ما تشهده المنشآت الرياضية في مصر من تطوير غير مسبوق يأتي بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة، والمتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي أسهم في تنفيذ مشروعات رياضية عملاقة أصبحت نموذجاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً استمرار توفير أوجه الدعم اللازمة لاستكمال المشروعات القومية ذات الأثر التنموي والمجتمعي.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ بورسعيد أن مشروع استاد النادي المصري الجديد يعد أحد المشروعات الرياضية القومية التي تمثل نقلة حضارية ورياضية كبيرة لأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.

واستمع وزيرا الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع ومراحل التنفيذ، حيث تم تصميم وتجهيز الاستاد طبقاً لأحدث اشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، كما تم تنفيذ أرضية الملعب بنظام "الهايبرِد" الحديث المشابه للملاعب الأوروبية الكبرى، بما يضمن أعلى مستويات الجودة الفنية وكفاءة التشغيل واستمرارية الاستخدام في مختلف الظروف الجوية.

وتأتي الجولة استكمالاً للمتابعة المستمرة التي توليها الدولة للمشروع، بما يحقق تطلعات جماهير بورسعيد ويعزز من مكانة بورسعيد كواحدة من أهم المدن الرياضية في مصر.