قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد يهدد صحتك.. وهذه الكمية آمنة يوميًا
مشهد أبكى المتابعين.. حاج سوري يدعو لمصر أمام الكعبة تقديرا لمواقفها خلال الأزمة
شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
ملابسات خناقة السماكين والجزارين بالأسلحة البيضاء في البحيرة
رسميا.. مانشستر يونايتد يمدد عقد مدربه كاريك حتى 2028
حكم من سافر للحج وقبل وقفة عرفات دخل المستشفى ولم يتمكن من الصعود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زميل محمد صلاح مستشارا لنادي رايو فاليكانو الإسباني لاكتشاف المواهب

حلمي علام
حلمي علام
ياسمين تيسير

أعلن نادي رايو فاليكانو الإسباني أحد أندية الدوري الإسباني تعيين حلمي علام مستشارًا للنادي في مصر والسعودية ضمن خطة النادي لتعزيز حضوره الفني واكتشاف المواهب الواعدة في الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان الرسمي خلال زيارة حلمي علام إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث جرى توقيع الاتفاق داخل مقر النادي على هامش مؤتمر صحفي شهد الكشف عن تفاصيل التعاون الجديد بين الطرفين.

وبحسب الاتفاق سيتولى حلمي علام مهمة متابعة واكتشاف اللاعبين المميزين في مصر والسعودية إلى جانب المساهمة في تطوير وتأهيل مدربي كرة القدم بما يخدم استراتيجية النادي الإسباني في بناء شبكة فنية قوية داخل المنطقة العربية والاستفادة من المواهب الكروية التي تزخر بها.

ويعد حلمي علام أحد الأسماء الرياضية البارزة في الفترة الحالية داخل القارة الإفريقية في ظل امتلاكه خبرات متنوعة على المستويين الإداري والفني فضلًا عن حصوله على درجة ماجستير إدارة كرة القدم من مدينة برشلونة الإسبانية وهو ما عزز من حضوره في العديد من الملفات الرياضية المتعلقة بالتطوير والتخطيط الكروي.

ويمتلك حلمي علام مسيرة مميزة كلاعب كرة قدم إذ يُعد من نجوم نادي المقاولون العرب السابقين ولعب ضمن صفوف الفريق إلى جانب النجم المصري محمد صلاح قبل احترافه الأوروبي كما سبق له ارتداء قميص نادي الإسماعيلي ليجمع بين الخبرات داخل الأندية الجماهيرية والتجارب الإدارية الحديثة.

ومن المنتظر أن يبدأ حلمي علام مهامه الجديدة خلال الفترة المقبلة عبر التنسيق مع مسؤولي رايو فاليكانو لتنظيم برامج لاكتشاف المواهب وإقامة فعاليات وورش عمل فنية تستهدف دعم المدربين واللاعبين الشباب في مصر والسعودية.

محمد صلاح المقاولون العرب الاسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

ارشيفية

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

المتهمون

أبناء الكتعة.. ضبط 10 متهمين بتزعم عصابات تسول الأطفال في الجيزة

المتهمان

طفل يقود ميكروباص بالشرقية.. ضبط السيارة والسائق ووالد الصبي بعد تداول الفيديو

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد