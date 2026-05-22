زميل محمد صلاح مستشارا لنادي رايو فاليكانو الإسباني لاكتشاف المواهب

أعلن نادي رايو فاليكانو الإسباني أحد أندية الدوري الإسباني تعيين حلمي علام مستشارًا للنادي في مصر والسعودية ضمن خطة النادي لتعزيز حضوره الفني واكتشاف المواهب الواعدة في الشرق الأوسط.

وجاء الإعلان الرسمي خلال زيارة حلمي علام إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث جرى توقيع الاتفاق داخل مقر النادي على هامش مؤتمر صحفي شهد الكشف عن تفاصيل التعاون الجديد بين الطرفين.

وبحسب الاتفاق سيتولى حلمي علام مهمة متابعة واكتشاف اللاعبين المميزين في مصر والسعودية إلى جانب المساهمة في تطوير وتأهيل مدربي كرة القدم بما يخدم استراتيجية النادي الإسباني في بناء شبكة فنية قوية داخل المنطقة العربية والاستفادة من المواهب الكروية التي تزخر بها.

ويعد حلمي علام أحد الأسماء الرياضية البارزة في الفترة الحالية داخل القارة الإفريقية في ظل امتلاكه خبرات متنوعة على المستويين الإداري والفني فضلًا عن حصوله على درجة ماجستير إدارة كرة القدم من مدينة برشلونة الإسبانية وهو ما عزز من حضوره في العديد من الملفات الرياضية المتعلقة بالتطوير والتخطيط الكروي.

ويمتلك حلمي علام مسيرة مميزة كلاعب كرة قدم إذ يُعد من نجوم نادي المقاولون العرب السابقين ولعب ضمن صفوف الفريق إلى جانب النجم المصري محمد صلاح قبل احترافه الأوروبي كما سبق له ارتداء قميص نادي الإسماعيلي ليجمع بين الخبرات داخل الأندية الجماهيرية والتجارب الإدارية الحديثة.

ومن المنتظر أن يبدأ حلمي علام مهامه الجديدة خلال الفترة المقبلة عبر التنسيق مع مسؤولي رايو فاليكانو لتنظيم برامج لاكتشاف المواهب وإقامة فعاليات وورش عمل فنية تستهدف دعم المدربين واللاعبين الشباب في مصر والسعودية.