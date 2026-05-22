قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشرة المرأة والمنوعات | خطوات تحافظ على نضارة البشرة في الصيف.. طرق فعالة للوقاية من دهون الكبد
الإفراط في تناول اللحوم خلال العيد يهدد صحتك.. وهذه الكمية آمنة يوميًا
مشهد أبكى المتابعين.. حاج سوري يدعو لمصر أمام الكعبة تقديرا لمواقفها خلال الأزمة
شيكو بانزا: بموت في الزمالك وبحب زيزو وكامويش مهاجم سوبر
محمد صلاح العزب يثير الجدل بعد عرض فيلم أسد.. فماذا قال؟
بشرى سارة.. التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل حلول عيد الأضحى
إعادة تعيين قاليباف رئيسا لفريق التفاوض الإيراني.. وإسماعيل بقائي متحدثا
شيكوبانزا يرفض الإنتقال إلي الأهلي| تصريحات مثيرة
"العمل المحلي ذو التأثير العالمي".. مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن
ملابسات خناقة السماكين والجزارين بالأسلحة البيضاء في البحيرة
رسميا.. مانشستر يونايتد يمدد عقد مدربه كاريك حتى 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تطمئن على استعدادات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لمشعري عرفات ومنى

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية عن آخر استعدادات البعثة لتصعيد الحجاج إلى مشعري عرفات ومني، وذلك عقب اكتمال وصول الأفواج إلى مكة المكرمة.

وطمأن رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية وزيرة التضامن الاجتماعي على أوضاع جميع حجاج الجمعيات الأهلية، حيث يتمتعون بروح معنوية مرتفعة، وكذلك يحظون بكافة أنواع الرعاية من قبل أعضاء البعثة والمشرفين والمشرفات المرافقين لهم.

خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية 

كما أطلع عبد الموجود وزيرة التضامن الاجتماعي على آخر الاستعدادات بشأن خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعري عرفات ومنى، مؤكدا أنه سيتم استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية بالمشعرين خلال ساعات، وذلك وفق خطة زمنية محددة، مشددا على أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى مع الجانب السعودي الذي يلبي كافة الطلبات.

وأوضح رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أنه تم التأكيد على توفير كافة خدمات الإعاشة وتوفير الوجبات في مشعري عرفات ومنى، فضلا عن توفير أوتوبيسات حديثة ومكيفة ستقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مؤكدا أن جميع أفراد البعثة يبذلون قصارى الجهود للعمل على إراحة الحجيج.

وأكد عبد الموجود أن هناك خطة زمنية دقيقة سيتم تنفيذها لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية يوم الاثنين المقبل الموافق 8 ذو الحجة إلى صعيد  عرفات مباشرة، كي لا يحدث أي تكدس، مشيدا بالتزام الحجاج واتباعهم كافة التعليمات الصادرة من بعثة حج الجمعيات الأهلية.

أوضاع جميع حجاج الجمعيات الرعاية الدكتورة مايا مرسي التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود الحجاج مشعري عرفات ومني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

النادي الأهلي

مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

حلمي علام

زميل محمد صلاح مستشارا لنادي رايو فاليكانو الإسباني لاكتشاف المواهب

جوهر نبيل

ياسر إدريس يشيد بدعم وزير الرياضة لـ «الأولمبية»: خطوات قوية لتحفيز أبطال مصر

سلة الكراسي المتحركة

اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة بـ 6 أكتوبر

بالصور

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد