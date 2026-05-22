وزيرة التضامن تطمئن على استعدادات تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية لمشعري عرفات ومنى

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية عن آخر استعدادات البعثة لتصعيد الحجاج إلى مشعري عرفات ومني، وذلك عقب اكتمال وصول الأفواج إلى مكة المكرمة.

وطمأن رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية وزيرة التضامن الاجتماعي على أوضاع جميع حجاج الجمعيات الأهلية، حيث يتمتعون بروح معنوية مرتفعة، وكذلك يحظون بكافة أنواع الرعاية من قبل أعضاء البعثة والمشرفين والمشرفات المرافقين لهم.

خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية

كما أطلع عبد الموجود وزيرة التضامن الاجتماعي على آخر الاستعدادات بشأن خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعري عرفات ومنى، مؤكدا أنه سيتم استلام مخيمات حجاج الجمعيات الأهلية بالمشعرين خلال ساعات، وذلك وفق خطة زمنية محددة، مشددا على أن هناك تنسيقا على أعلى مستوى مع الجانب السعودي الذي يلبي كافة الطلبات.

وأوضح رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أنه تم التأكيد على توفير كافة خدمات الإعاشة وتوفير الوجبات في مشعري عرفات ومنى، فضلا عن توفير أوتوبيسات حديثة ومكيفة ستقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مؤكدا أن جميع أفراد البعثة يبذلون قصارى الجهود للعمل على إراحة الحجيج.

وأكد عبد الموجود أن هناك خطة زمنية دقيقة سيتم تنفيذها لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية يوم الاثنين المقبل الموافق 8 ذو الحجة إلى صعيد عرفات مباشرة، كي لا يحدث أي تكدس، مشيدا بالتزام الحجاج واتباعهم كافة التعليمات الصادرة من بعثة حج الجمعيات الأهلية.