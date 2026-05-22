سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 مايو 2026 داخل البنوك المصرية، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية.

وسجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 14.231 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 14.097 و14.258 جنيه وفق آخر تحديثات البنوك.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 14.231 جنيه للشراء، 14.258 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 14.089 جنيه للشراء، 14.116 جنيه للبيع

بنك اتش اس بي سي: 14.088 جنيه للشراء، 14.115 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 14.087 جنيه للشراء، 14.125 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 14.084 جنيه للشراء، 14.121 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 14.059 جنيه للشراء، 14.103 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 14.046 جنيه للشراء، 14.116 جنيه للبيع

بنك مصر: 14.046 جنيه للشراء، 14.116 جنيه للبيع

بنك البركة مصر: 14.034 جنيه للشراء، 14.097 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 14.033 جنيه للشراء، 14.123 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 14.005 جنيه للشراء، 14.102 جنيه للبيع

كريدي أجريكول مصر: 14.000 جنيه للشراء، 14.100 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 13.931 جنيه للشراء، 14.240 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 13.727 جنيه للشراء، 14.110 جنيه للبيع

