أعلى سعر للريال السعودى 14.26 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس

ثبت سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية على ارتفاعات امس الاربعاء ، وفق ما رصده موقع صدى البلد، مدفوعًا بزيادة مع اقتراب موسم الحج



سجل الريال السعودي زيادة جديدة بلغت نحو 8 قروش خلال تعاملات يوم واحد، مقارنة بمستوياته في تعاملات أمس، وسط تحركات محدودة في سوق الصرف.



سعر البنك المركزي



بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 14.22 جنيه للشراء و14.24 جنيه للبيع، ليواصل استقراره عند مستويات مرتفعة نسبيًا.



أقل سعر



سجل أقل سعر للريال السعودي نحو 13.67 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع في المصرف المتحد، مع تفاوت واضح بين البنوك.



سعر متباين



جاءت أسعار الريال في عدد من البنوك عند مستويات متقاربة، حيث سجل نحو 14.09 إلى 14.33 جنيه في بنوك منها الإسكندرية والعربي الإفريقي والتنمية الصناعية.



متوسط البنوك



بلغ متوسط سعر الريال السعودي نحو 14.25 جنيه تقريبًا في بنوك كبرى مثل مصر والأهلي المصري وكريدي أجريكول وقناة السويس وعدد من البنوك الأخرى.



أعلى سعر



سجل أعلى سعر للريال السعودي 14.23 جنيه للشراء و14.26 جنيه للبيع في بنكي HSBC ومصرف أبوظبي الإسلامي، مع استمرار المنافسة بين البنوك على التسعير.



استمرار الصعود



تشير التحركات الأخيرة إلى استمرار الاتجاه الصاعد للريال السعودي في السوق المحلية، بالتزامن مع زيادة الطلب الموسمي استعدادًا لموسم الحج.