قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتداءات نفسية وجسدية.. مركز حقوقي يوثق انتهاكات إسرائيل بتعذيب وإذلال ناشطي أسطول الصمود
دعاء النجاح في نهاية العام الدراسي.. مع الاستمرارية والتحمل والتحلي بالصبر
في يوم ولادته.. سيدة منتقبة تخطف رضيعاً من داخل عيادة خاصة بقنا
حقل تجارب.. رد فعل صادم من فرج عامر بعد ضياع لقب الدوري من الأهلي
وسط تصاعد التوتر مع الصين.. تايوان تؤكد استعدادها للحوار مع إدارة ترامب
برشاش الثلج|مدير مدرسة يحتفل مع طلابه بإنتهاء الدراسة وسط هتافات "خلصنا امتحانات"
تايوان تؤكد تمسكها بالوضع الراهن وسط تصاعد الضغوط الصينية
روسيا تتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى تصعيد التوتر مع كوبا
أردوغان يرحب بتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
إيران: تلقينا مقترحات أمريكية وندرسها في إطار المشاورات الدبلوماسية
أفضل أيام الدنيا.. كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة؟
الأعلى للأمناء والآباء: نتائج دراسة "اليونيسف" توثق تحولا تاريخيا في التعليم المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

6835 جنيها.. آخر سعر لأشهر عيار ذهب في الصاغة اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وأظهر آخر تحديث مسجل لـ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6835 جنيها للشراء و6785 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب ثباتاً من دون تغيير بالتوازي مع مستهل تداولات اليوم، وسط حالة من الترقب.

سعر الذهب في مصر

تحركات الذهب

وصعد سعر الذهب مساء أمس بمقدار طفيف لم يجاوز 20 جنيهًا بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب في الكويت

كان سعر الذهب قد ارتفع 10 جنيهات بعد ساعتين من بداية التعاملات المسائية خلال اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6835 جنيهاً.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7811 جنيها للشراء و 7754 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7160 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6835 جنيها للشراء و6785 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5858 جنيها للشراء و 5815 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.68 ألف جنيه للشراء و 54.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4530 دولار للشراء و 4529 دولار للبيع.

استقرار أسعار الذهب وسط ترقب محادثات ترامب وشي.. والتضخم يضغط على جاذبية المعدن النفيس

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

وتلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية البلوجر دنيا فؤاد

مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الجديدة الرسمية

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

الأهلي

الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري

البنك المركزي

قبل ساعات من القرار.. سيناريوهات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

الزمالك

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

ترشيحاتنا

النجمة شذى

شذى تكشف لصدى البلد كواليس أغنيتها «شطة».. خاص

11 يونيو موعد حفل رامي صبري وآدم بالكويت بعد نفاد التذاكر

11 يونيو موعد حفل رامي صبري وآدم بالكويت بعد نفاد التذاكر

مي كساب

شاهد.. رد فعل مي كساب بعد تتويج القلعة البيضاء بالدوري

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد