اعرف الجرام بكام.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 19 مايو 2026، بعد ارتفاع ملحوظ في تداولات أمس، الاثنين.

ويعد عيار 21 الأكثر تداولًا بين المواطنين، حيث شهد زيادة قدرها 25 جنيهًا.

فيما يلي تفاصيل أسعار الذهب المحلية والعالمية وفقًا لأحدث التحديثات الصادرة عن شعبة الذهب.

أسعار الذهب المحلية في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7845 جنيهًا، ما يعكس استقرار الأسعار بعد ارتفاعات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

يُعتبر عيار 21 الأكثر شيوعًا في التعاملات، حيث وصل سعره اليوم إلى 6865 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5884 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب قيمة 54960 جنيهًا اليوم في مصر، ويستخدم غالبًا كمقياس للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد الدولي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الذهب عالميًا للعقود الفورية 4483.67 دولار للأوقية، بينما سجلت العقود الآجلة نحو 4484.82 دولار للأوقية.

يعكس هذا الاستقرار النسبي تأثر السوق بالتقلبات العالمية والطلب المحلي.

شعبة الذهب توضح أسباب تراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

أكدت شعبة الذهب أن تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأيام الأخيرة يأتي في إطار حركة طبيعية تشهدها الأسواق العالمية، والمعروفة باسم “موجات جني الأرباح”، والتي تحدث بعد فترات من الارتفاعات المتتالية.

موجة جني الأرباح وأثرها على الأسعار

قال سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب، إن البورصة العالمية تشهد عادةً موجات من ارتفاع الأسعار يعقبها عمليات بيع لتحقيق المكاسب، ما يعرف بـ جني الأرباح.

وأوضح عبد الحكيم، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الظاهرة تحدث بشكل دوري، حيث يؤدي زيادة الإقبال على شراء الذهب في البداية إلى رفع الأسعار، قبل أن يبدأ المستثمرون ببيع جزء من مقتنياتهم، وهو ما يؤدي إلى تراجع الأسعار مؤقتًا.

وأشار إلى أن هذه الديناميكية ليست مقتصرة على السوق المحلية فقط، بل هي جزء من طبيعة الأسواق العالمية للذهب، حيث تتأثر الأسعار بعوامل متعددة تشمل العرض والطلب، وتقلبات العملة، والأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية.

أسعار الذهب في السوق المحلية

في سياق متصل، أشار عبد الحكيم إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يمثل الأكثر تداولًا بين المصريين، كان قد تجاوز 7 آلاف جنيه خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع حاليًا إلى نحو 6845 جنيهًا.

هذا التراجع يعكس طبيعة السوق التي تشهد تقلبات قصيرة المدى نتيجة عمليات البيع لجني الأرباح.

أداء الذهب عالميًا خلال آخر 52 أسبوعًا

وعلى المستوى الدولي، سجل الذهب أدنى مستوياته خلال العام الأخير عند 3120 دولارًا للأوقية، بينما بلغ أعلى مستوياته نحو 5596 دولارًا للأوقية، للأوقية التي تزن 31 جرامًا من عيار 24.

وأوضح عبد الحكيم أن سعر الأوقية اليوم بلغ نحو 4540 دولارًا، منخفضًا بما يقرب من 1050 دولارًا عن أعلى مستوى وصل إليه خلال فترة الـ52 أسبوعًا الماضية، ما يعكس تأثير عمليات البيع على مستوى الأسعار العالمية.

يشير خبراء شعبة الذهب إلى أن تراجع الأسعار الحالي ليس مؤشراً على ضعف السوق، بل يعكس حركة طبيعية في الأسواق، حيث تتعاقب فترات الصعود والهبوط وفقًا لمعادلة العرض والطلب، وسلوك المستثمرين في جني الأرباح.

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تقلبات قصيرة المدى قبل أن تستقر مجددًا، مع استمرار الطلب المحلي والدولي على المعدن النفيس.