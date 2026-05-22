منة شلبي رفقة كريم عبدالعزيز وأحمد عز .. فهل يجمعهم عمل جديد؟

أثارت الفنانة منة شلبي، تفاعل جمهورها بعد مشاركتها صورة جمعتها بكل من كريم عبد العزيز وأحمد عز، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، مما دفع المتابعين للتساؤل حول إمكانية تعاون فني جديد يجمع هذا الثلاثي لأول مرة.

وكانت قد أحيت الفنانة منة شلبي، ذكرى عيد ميلاد ولادها برسالة رسالة تحتوي علي كلمات مؤثرة، نالت تأثير متابعيها.

وكتبت منة شلبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الإستوري: "عيد ميلادك النهارده في الجنة يارب يا حبيبي اللهم ارحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك و عامله بإحسانك وعفوك يارب وأوهبه الفردوس الأعلى يا رب فضلا اسألكم الفاتحة".