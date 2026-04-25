عيد ميلادك في الجنة.. زوج منة شلبي يحيي ذكرى ميلاد والد زوجته

أحيا أحمد الجنايني زوج الفنانة منه شلبي ذكرى ميلاد والدها، برسالة رثاء مؤثرة وكلمات عطوفة تأثر من خلالها المتابعين.

ونشر الجنايني صورة تجمعهما، وعلق قائلاً:"كل سنة وانت طيب ياحبيبي، عيد ميلادك في الجنة إن شاء الله".

وكانت قد أحيت الفنانة منة شلبي ذكر عيد ميلاد ولادها برسالة رسالة تحتوي علي كلمات مؤثرة، نالت تأثير متابعيها.

وكتبت منة شلبي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري:"عيد ميلادك انهارده في الجنه يا رب يا حبيبي اللهم ارحمه و اغفر له و اسكنه فسيحجناتك و عامله باحسانك و عفوك يا رب و أوهبه الفردوس الاعلي يا رب،فضلا، اسالكم الفاتحه".

وكانت قد جهت الفنانة منة شلبي رسالة شكر لكل من حرص على تقديم واجب العزاء في وفاة والدها، وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

وكتبت منة شلبي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بخالص الشكر والعرفان لكل من قدم لنا واجب العزاء في والدي الحبيب.. شكر الله سعيكم، وأطال الله في أعمار أحبابكم.”

وتفاعل عدد كبير من الجمهور وزملاء الوسط الفني مع رسالة الفنانة، معبرين عن دعمهم ومواساتهم لها في هذا المصاب الأليم.

وكان اعلن المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وفاة محمد شلبي "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.

أحدث أعمال منة شلبي

وكانت منة شلبي حققت نحاحا كبيرا بمسلسل «صحاب الأرض» الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضي، حيث تدور أحداثه حول فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.