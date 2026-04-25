تحركات متسارعة .. إعلام ايراني : من المتوقع زيارة عراقجي لـ باكستان مجددا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد يقوم بزيارة جديدة إلى باكستان خلال الفترة المقبلة، في إطار تحركات دبلوماسية متواصلة تهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي ومتابعة ملفات سياسية وأمنية مشتركة بين البلدين.

وبحسب ما نقلته هذه الوسائل عن مصادر مطلعة، فإن الزيارة المرتقبة تأتي استكمالًا لجولة إقليمية أجراها المسؤول الإيراني مؤخرًا، وشملت لقاءات مع قيادات سياسية ودبلوماسية في إسلام آباد، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى ملفات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الأمن الحدودي والتبادل التجاري.

وتشير التقديرات إلى أن الزيارة المحتملة قد تتناول أيضًا قضايا حساسة تتعلق بالتوازنات الإقليمية، في ظل تصاعد التوترات في عدد من الملفات، بما في ذلك العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، والجهود المبذولة لاحتواء أي تصعيد قد ينعكس على استقرار المنطقة. كما يُرجح أن تبحث الزيارة آليات تعزيز دور باكستان كوسيط أو طرف داعم لخفض التوترات، نظرًا لعلاقاتها المتوازنة نسبيًا مع مختلف الأطراف.

ويأتي الحديث عن زيارة جديدة بعد تصريحات سابقة لأراغتشي وصف فيها زيارته الأخيرة إلى باكستان بأنها “مثمرة جدًا”، مشيدًا بالدور الذي تلعبه إسلام آباد في دعم الاستقرار الإقليمي. 

كما أشار حينها إلى استمرار المشاورات مع دول المنطقة لإيجاد “أطر عملية” للتعامل مع الأزمات القائمة.

ولم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية نهائية من وزارة الخارجية الإيرانية بشأن موعد الزيارة أو جدول أعمالها، كما لم تعلن الحكومة الباكستانية عن ترتيبات محددة لاستقبال الوفد الإيراني، ما يشير إلى أن المشاورات لا تزال في مراحلها التمهيدية.

وتعكس الأنباء استمرار الحراك الدبلوماسي الإيراني في الإقليم، مع تركيز واضح على توسيع قنوات التواصل مع الدول المجاورة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق الإقليمي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة.

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تعكس عقيدة الدولة لحماية الأرض وبناء المستقبل

الوفد يدعو لإنشاء محاكم طفل مستقلة بعيدًا عن الجزئية والاستئناف

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تجدد التزام الدولة بصون السيادة ومعركة البناء

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

