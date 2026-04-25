تحركات متسارعة .. إعلام ايراني : من المتوقع زيارة عراقجي لـ باكستان مجددا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد يقوم بزيارة جديدة إلى باكستان خلال الفترة المقبلة، في إطار تحركات دبلوماسية متواصلة تهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي ومتابعة ملفات سياسية وأمنية مشتركة بين البلدين.

وبحسب ما نقلته هذه الوسائل عن مصادر مطلعة، فإن الزيارة المرتقبة تأتي استكمالًا لجولة إقليمية أجراها المسؤول الإيراني مؤخرًا، وشملت لقاءات مع قيادات سياسية ودبلوماسية في إسلام آباد، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى ملفات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الأمن الحدودي والتبادل التجاري.

وتشير التقديرات إلى أن الزيارة المحتملة قد تتناول أيضًا قضايا حساسة تتعلق بالتوازنات الإقليمية، في ظل تصاعد التوترات في عدد من الملفات، بما في ذلك العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، والجهود المبذولة لاحتواء أي تصعيد قد ينعكس على استقرار المنطقة. كما يُرجح أن تبحث الزيارة آليات تعزيز دور باكستان كوسيط أو طرف داعم لخفض التوترات، نظرًا لعلاقاتها المتوازنة نسبيًا مع مختلف الأطراف.

ويأتي الحديث عن زيارة جديدة بعد تصريحات سابقة لأراغتشي وصف فيها زيارته الأخيرة إلى باكستان بأنها “مثمرة جدًا”، مشيدًا بالدور الذي تلعبه إسلام آباد في دعم الاستقرار الإقليمي.

كما أشار حينها إلى استمرار المشاورات مع دول المنطقة لإيجاد “أطر عملية” للتعامل مع الأزمات القائمة.

ولم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية نهائية من وزارة الخارجية الإيرانية بشأن موعد الزيارة أو جدول أعمالها، كما لم تعلن الحكومة الباكستانية عن ترتيبات محددة لاستقبال الوفد الإيراني، ما يشير إلى أن المشاورات لا تزال في مراحلها التمهيدية.

وتعكس الأنباء استمرار الحراك الدبلوماسي الإيراني في الإقليم، مع تركيز واضح على توسيع قنوات التواصل مع الدول المجاورة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق الإقليمي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة.