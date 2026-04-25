نمتلك كل الأوراق.. ترامب يصعد: وثيقة الإيرانيين ليست كافية لإبرام اتفاق

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الوثيقة التي قدمتها إيران لا ترقى إلى مستوى التوصل لاتفاق، مؤكدًا أن العرض الإيراني “لم يكن كافيًا”، رغم إقراره بوجود تحسن لاحق في المقترحات.

وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أن التواصل مع طهران قد يتم عبر الهاتف، مشيرًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الإيرانيين للتواصل “في أي وقت”.

وأضاف أن بلاده تلقت نسخة محسنة من الوثيقة بعد وقت قصير من رفض النسخة الأولى، واصفًا التعديل بأنه “أفضل بكثير”، لكنه لا يزال دون المطلوب.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، قائلاً إن طهران قدمت الكثير، لكن ليس بما فيه الكفاية”، في إشارة إلى استمرار فجوة الخلاف بين الطرفين.

وفي لهجة حادة، اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة “تمتلك كل الأوراق”، زاعمًا أن إيران تعاني من ضعف في بنيتها العسكرية والقيادية، إلى حد “عدم وضوح من يقودها”.

وعلى صعيد منفصل، برر ترامب إلغاء زيارة كانت مقررة إلى إسلام آباد، رغم إشادته بكل من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف، مؤكدًا أن بلاده لن تقطع مسافات طويلة لعقد اجتماعات مع أطراف “غير معروفة”.