قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية في بني سويف
خالد الغندور: بلاش أفورة على حمزة عبد الكريم.. نحكم عليه داخل الملعب
خالد الجندي: مصافحة النساء محل خلاف.. والخروج من الخلاف مستحب
مرموش يتحدث عن آخر استعدادات المنتخب للمشاركة في كأس العالم
عمرو مصيلحي وأحمد حسن يوقعان عقود استضافة سبورتنج للبطولة العربية للأندية لسيدات السلة
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا في الخليج
ترامب: يمكننا إرسال قوات برية غدا إلى إيران لكنني لا أفضل ذلك
نسخة من دلال عبد العزيز.. كايلا ابنة دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بالسبحة
نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس
تراجع أسعار النفط الكويتي إلى 99.54 دولار للبرميل
دينا أبو طالب ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكثر مديري التسويق تأثيرًا لعام 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا في الخليج

أمريكا وايران
أمريكا وايران
هاني حسين

أكد وزير الخزانة الأمريكي، أنّ واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائها في الخليج، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن ما شهدته المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة من اعتداءات إيرانية سافرة استهدفت عددًا من الدول العربية، وما صاحبها من تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية، يمثل تصعيدًا غير مسبوق وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وشدد على أن إصرار النظام الإيراني على تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج عدواني يتعارض مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، كما يعكس استخفافًا بالقانون الدولي، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

أمريكا ايران اخبار التوك شو طهران ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: بهذه الطريقة يتم تزوير فتاوى الشيوخ

أوائل المسابقة

ننشر بالصور أوائل طلبة شهادات القراءات للعام الدراسي 2025-2026

ختام مسابقة المتون

الأوقاف تختتم اختبارات التصفية النهائية لمسابقة المتون العلمية بمسجد النور

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

فيديو

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد