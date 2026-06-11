وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائنا في الخليج

أكد وزير الخزانة الأمريكي، أنّ واشنطن ستستخدم أموال إيران لتعويض أضرار حلفائها في الخليج، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، أن ما شهدته المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة من اعتداءات إيرانية سافرة استهدفت عددًا من الدول العربية، وما صاحبها من تهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسيادتها الوطنية، يمثل تصعيدًا غير مسبوق وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

وشدد على أن إصرار النظام الإيراني على تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن نهج عدواني يتعارض مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، كما يعكس استخفافًا بالقانون الدولي، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.