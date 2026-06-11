رقم صادم.. خبير لوائح يكشف عن المبلغ المطلوب في ملف عمر فرج

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عبر صفحته على “فيسبوك” عن تفاصيل المبالغ الواجب سدادها لرفع إيقاف القيد المطبق على نادي الزمالك بسبب مستحقات اللاعب الفلسطيني عمر فرج

وأوضح العمايرة أن إجمالي المبلغ المستحق حتى 11 يونيو 2026 يصل إلى 1,760,710 دولار بالإضافة إلى 62,039 جنيهًا مصريًا، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يشمل أصل المبلغ والفوائد المقررة.

وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

أصل المستحقات: 1,701,092 دولار + 60 ألف جنيه مصري

الفوائد بنسبة 5%: 59,618 دولار + 2,039 جنيه مصري

تاريخ احتساب القرار: 26 مارس 2026

وأكد أن سداد هذا المبلغ بالكامل يُعد شرطًا أساسيًا لرفع إيقاف القيد المفروض على النادي في القضية المرتبطة باللاعب.