ميار شريف تودع بطولة موموريال إيوجينيو فونتانا المفتوحة للتنس من الدور الثاني

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ودعت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، بطولة موموريال إيوجينيو فونتانا المفتوحة للتنس ذات 125 نقطة، من الدور الثاني "16".

جاء ذلك عقب خسارة اللاعبة المصرية، المصنفة رقم 118 عالميا، اليوم /الخميس/، أمام لييرى روميرو جورماز، المصنفة رقم 149 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 4-6 و2-6 بالدور الدور الثاني "16".

وتغلبت ميار شريف في الدور الأول "32" أول أمس /الثلاثاء/ على الإيطالية جيورجيا بدوني، المصنفة رقم 312 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-0.

وتقام البطولة بإيطاليا خلال الفترة من 7 وحتى 14 من شهر يونيو الجاري.