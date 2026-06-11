ماركا الإسبانية تشيد بـ حمزة عبد الكريم قبل كأس العالم

أشادت بعض الصحف العالمية ببعض المواهب الشابة أبرزها حمزة عبد الكريم نجم برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن النسخة الحالية من كأس العالم ستشهد ظهور أسماء جديدة كما حدث سابقا مع بعض النجوم والتي تحولت مسيرتهم عقب التألق بكأس العالم.

واختارت الصحيفة مجموعة من اللاعبين الواعدين الذين لم يتجاوزوا الخامسة والعشرين من العمر، مشيرة إلى أنهم يمتلكون فرصة للتألق وتحويل مسارهم بشكل كامل.

وأكدت ان من أبرز هؤلاء النجوم حمزة عبد الكريم نجم منتخب مصر، المهاجم الشاب بالاضافه للمغربي أيوب بوادي، لاعب وسط ليل الفرنسي.

وضمت القائمة ايضا العراقي علي جاسم، والسعودي مصعب الجوير، والقطري محمد المناي، والأردني محمد أبو طه، إلى جانب الجزائري إبراهيم مازا .