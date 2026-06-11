خالد الغندور: فرحة جماهير المصري من أبرز مشاهد 2026.. والأندية الشعبية تصنع الفارق

علق الإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور على نجاحات النادي المصري البورسعيدي خلال عام 2026، مؤكدًا أن فرحة جماهير بورسعيد كانت من أكثر المشاهد التي أسعدته خلال العام.

وأشار الغندور، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إلى أن تتويج المصري بكأس العاصمة وتأهله إلى السوبر المصري يمثلان إنجازًا مهمًا للنادي وجماهيره، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته الجماهير في دعم الفريق.





وأكد أن الأندية الشعبية صاحبة التاريخ العريق تضيف دائمًا أجواءً خاصة للمنافسات، لافتًا إلى أن الحضور الجماهيري الكبير الذي شهده ملعب المصري عكس قيمة هذه الأندية وقوة ارتباط جماهيرها بها.

واختتم الغندور تعليقه بالإشارة إلى الفارق الذي تصنعه الجماهير في الملاعب، معتبرًا أن المشهد الجماهيري يظل أحد أهم عناصر نجاح كرة القدم وإضفاء الحماس على المنافسات



