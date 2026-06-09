رئيس المريخ البورسعيدي: الأندية الشعبية الأكثر تضررًا من زيادة المصروفات

أكد أحمد جوهر، رئيس نادي المريخ البورسعيدي، أهمية تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف داخل الكرة المصرية، مشددًا على أن تلك الخطوة أصبحت ضرورة حقيقية لحماية الأندية الشعبية والحفاظ على استقرارها المالي.

وقال أحمد جوهر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب ON»، إن تطبيق قاعدة اللعب المالي النظيف يصب بشكل مباشر في مصلحة الأندية الجماهيرية، موضحًا أن استمرار بعض الأندية في الإنفاق بصورة تتجاوز حجم مداخيلها يضر بالمنظومة الرياضية بالكامل.

وأضاف رئيس المريخ البورسعيدي أن التوازن المالي أصبح عنصرًا أساسيًا لنجاح أي نادٍ، مؤكدًا أن زيادة المصروفات عن الإيرادات يضع الأندية الشعبية تحت ضغوط كبيرة، وقد يؤدي إلى أزمات مالية تؤثر على استقرارها ومستقبلها الرياضي.

وأشار جوهر إلى أن تطبيق قواعد واضحة للإنفاق سيساعد على تحقيق العدالة والتنافس المتكافئ بين الأندية، إلى جانب حماية الفرق الشعبية التي تعتمد على موارد محدودة مقارنة بالأندية الكبرى.